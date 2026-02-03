За тиждень бійці 11-ї бригади НГУ завдали 422 ураження по ворогу
За минулий тиждень підрозділи безпілотних комплексів 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ завдали 422 вогневих ураження по противнику та його бойових позиціях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано бойову роботу українських захисників на Запорізькому та Херсонському напрямках.
Серед втрат окупантів за тиждень:
- 68 спостережних постів;
- 16 антен;
- 25 одиниць бронетехніки;
- 6 гармат;
- 11 систем супутникового радіозв’язку;
- 7 наземних роботизованих комплексів;
- 45 різних типів БПЛА;
- 3 човни;
- 3 генератори;
- 7 складів з боєкомплектом, майном та ПММ.
