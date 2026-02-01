Двоє окупантів намагалися пройти річку: "Одного бронежилет потягнув на дно, інший ледь не втонув"

На Херсонському напрямку двоє російських піхотинців вирішили пройти через річку та провалилися під кригу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, майже одразу як рашисти почали йти, обидва провалилися разом із важкою амуніцією, яка не давала їм змоги вилізти з води.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Одного бронежилет потягнув на дно, інший ледь не втонув, загубивши зброю", - іронічно коментують бійці під відео.

На останніх кадрах один із військових РФ зміг вилізти та почав тікати, проте холодні погодні умови не дадуть змоги окупанту вижити.

Зафільмували відео з безпілотника бійці 34-ї окремої бригади берегової оборони.

Дивіться також: Окупант у Покровську хотів кинути міною в український дрон та сам себе підірвав. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 155-та бригада знищила дронами 10 окупантів та 7 одиниць техніки в Покровську. ВIДЕО