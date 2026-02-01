Двоє окупантів намагалися пройти річку: "Одного бронежилет потягнув на дно, інший ледь не втонув"

На Херсонському напрямку двоє російських піхотинців вирішили пройти через річку та провалилися під кригу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, майже одразу як рашисти почали йти, обидва провалилися разом із важкою амуніцією, яка не давала їм змоги вилізти з води.

"Одного бронежилет потягнув на дно, інший ледь не втонув, загубивши зброю", - іронічно коментують бійці під відео.

На останніх кадрах один із військових РФ зміг вилізти та почав тікати, проте холодні погодні умови не дадуть змоги окупанту вижити.

Зафільмували відео з безпілотника бійці 34-ї окремої бригади берегової оборони.

армія рф (20944) Херсонська область (6633) 34 ОБрБО (8)
друге падло вилізло..може змерзне чи забаранять дронщики..є надія..
01.02.2026 13:08 Відповісти
головне, що люди не постраждали!!!
01.02.2026 13:18 Відповісти
Ну,від раків той бронік не захистить,а тільки допоможе-не дасть свинособаці сплисти весною,так що ,любі рачки,-bon appetit.
01.02.2026 13:18 Відповісти
Якщо не буде де зігрітись - йому кінець.
01.02.2026 14:06 Відповісти
Де він там зігріється? Це ж штурмовик чи закрєпа. Він до цієї річки/озера діставався кілометрів 10-20.

Якщо фізично здорова і тренована людина - протримається до втрати свідомості хвилин 90, далі за годину замерзне. Якщо звичайний дохляк - через 30 хвилин впаде і ще через хвилин 20 - остановка серця.

Якщо там ще й вітер - здохне через хвилин 20-25.
01.02.2026 17:32 Відповісти
Ну,від раків той бронік не захистить,а тільки допоможе-не дасть свинособаці сплисти весною,так що ,любі рачки,-bon appetit.
01.02.2026 13:18 Відповісти
шукає крейсер, мабуть. зайшов здалека
01.02.2026 13:21 Відповісти
«Одного бронежилет потягнув на дно, інший ледь не втонув» - наче в лічилці про 10 негринят.
01.02.2026 13:22 Відповісти
а шо, мединський не напише нову історію-рассказку, вже не псов рицарів на чудському озері, яких лати на дно потягли, а тепер про нових свинособак в броніках? ))
01.02.2026 13:23 Відповісти
Можливо ми є свідками народження нового історичного "Лєдового побоіща на Дніпрі", який впишуть золотими літерами у російські підручники)
01.02.2026 13:41 Відповісти
С обеих сторон учасвовало около 10 тис. воинов. Во главе русского воинства смело встали русския витязи Александр Пенский и Иван Дрочилов. Била лютая сеча, но русское оружие победило окоянних европовцев. В етой схватке серьезное ранение получил святой Александр Пенский и пал смертью храбрих мученик Иван Дрочилов, скрившись подо льдом Днепра.
Его бренное тело прибило к берегу возле Константинополя через 10 лет и монахи Афонского монастиря похоронили его со всеми почестями.
Аминь.
01.02.2026 14:18 Відповісти
Не в Константинополі, а дельті...і не монахи, а слуги Чорнобога кинули до казана під пародію на пісні кобзона "нє твоя ето падла страна...по піздє вся твоя біографія"
01.02.2026 15:17 Відповісти
Думаю такий варіант не пропустить мінкультури раші "із-за сквєрнословія - Кобзон пишется с большой букви")
01.02.2026 15:40 Відповісти
Моржи лапотные однако..
01.02.2026 13:37 Відповісти
В цьому випадку доречне побажання:
01.02.2026 13:49 Відповісти
добре шо не потонув перед смертю нехай полазить подумає чого йому дома не сиділося
01.02.2026 14:59 Відповісти
При такому морозі довго не протягне .
01.02.2026 15:29 Відповісти
 
 