Двоє окупантів намагалися пройти річку: "Одного бронежилет потягнув на дно, інший ледь не втонув"
На Херсонському напрямку двоє російських піхотинців вирішили пройти через річку та провалилися під кригу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, майже одразу як рашисти почали йти, обидва провалилися разом із важкою амуніцією, яка не давала їм змоги вилізти з води.
"Одного бронежилет потягнув на дно, інший ледь не втонув, загубивши зброю", - іронічно коментують бійці під відео.
На останніх кадрах один із військових РФ зміг вилізти та почав тікати, проте холодні погодні умови не дадуть змоги окупанту вижити.
Зафільмували відео з безпілотника бійці 34-ї окремої бригади берегової оборони.
Топ коментарі
Якщо фізично здорова і тренована людина - протримається до втрати свідомості хвилин 90, далі за годину замерзне. Якщо звичайний дохляк - через 30 хвилин впаде і ще через хвилин 20 - остановка серця.
Якщо там ще й вітер - здохне через хвилин 20-25.
Его бренное тело прибило к берегу возле Константинополя через 10 лет и монахи Афонского монастиря похоронили его со всеми почестями.
Аминь.