Двое оккупантов пытались перейти реку: "Одного бронежилет потянул на дно, другой едва не утонул"
На Херсонском направлении двое российских пехотинцев решили перейти через реку и провалились под лед.
Как сообщает Цензор.НЕТ, почти сразу как рашисты начали идти, оба провалились вместе с тяжелой амуницией, которая не давала им возможности выбраться из воды.
"Одного бронежилет потянул на дно, другой едва не утонул, потеряв оружие", - иронично комментируют бойцы под видео.
На последних кадрах один из военных РФ смог выбраться и начал бежать к берегу, однако холодные погодные условия не позволят оккупанту выжить.
Засняли видео с беспилотника бойцы 34-й отдельной бригады береговой обороны.
Якщо фізично здорова і тренована людина - протримається до втрати свідомості хвилин 90, далі за годину замерзне. Якщо звичайний дохляк - через 30 хвилин впаде і ще через хвилин 20 - остановка серця.
Якщо там ще й вітер - здохне через хвилин 20-25.
Его бренное тело прибило к берегу возле Константинополя через 10 лет и монахи Афонского монастиря похоронили его со всеми почестями.
Аминь.