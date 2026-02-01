Двое оккупантов пытались перейти реку: "Одного бронежилет потянул на дно, другой едва не утонул"

На Херсонском направлении двое российских пехотинцев решили перейти через реку и провалились под лед.

Как сообщает Цензор.НЕТ, почти сразу как рашисты начали идти, оба провалились вместе с тяжелой амуницией, которая не давала им возможности выбраться из воды.

"Одного бронежилет потянул на дно, другой едва не утонул, потеряв оружие", - иронично комментируют бойцы под видео.

На последних кадрах один из военных РФ смог выбраться и начал бежать к берегу, однако холодные погодные условия не позволят оккупанту выжить.

Засняли видео с беспилотника бойцы 34-й отдельной бригады береговой обороны.

друге падло вилізло..може змерзне чи забаранять дронщики..є надія..
01.02.2026 13:08 Ответить
головне, що люди не постраждали!!!
01.02.2026 13:18 Ответить
Ну,від раків той бронік не захистить,а тільки допоможе-не дасть свинособаці сплисти весною,так що ,любі рачки,-bon appetit.
01.02.2026 13:18 Ответить
Якщо не буде де зігрітись - йому кінець.
01.02.2026 14:06 Ответить
Де він там зігріється? Це ж штурмовик чи закрєпа. Він до цієї річки/озера діставався кілометрів 10-20.

Якщо фізично здорова і тренована людина - протримається до втрати свідомості хвилин 90, далі за годину замерзне. Якщо звичайний дохляк - через 30 хвилин впаде і ще через хвилин 20 - остановка серця.

Якщо там ще й вітер - здохне через хвилин 20-25.
01.02.2026 17:32 Ответить
шукає крейсер, мабуть. зайшов здалека
01.02.2026 13:21 Ответить
«Одного бронежилет потягнув на дно, інший ледь не втонув» - наче в лічилці про 10 негринят.
01.02.2026 13:22 Ответить
а шо, мединський не напише нову історію-рассказку, вже не псов рицарів на чудському озері, яких лати на дно потягли, а тепер про нових свинособак в броніках? ))
01.02.2026 13:23 Ответить
Можливо ми є свідками народження нового історичного "Лєдового побоіща на Дніпрі", який впишуть золотими літерами у російські підручники)
01.02.2026 13:41 Ответить
С обеих сторон учасвовало около 10 тис. воинов. Во главе русского воинства смело встали русския витязи Александр Пенский и Иван Дрочилов. Била лютая сеча, но русское оружие победило окоянних европовцев. В етой схватке серьезное ранение получил святой Александр Пенский и пал смертью храбрих мученик Иван Дрочилов, скрившись подо льдом Днепра.
Его бренное тело прибило к берегу возле Константинополя через 10 лет и монахи Афонского монастиря похоронили его со всеми почестями.
Аминь.
01.02.2026 14:18 Ответить
Не в Константинополі, а дельті...і не монахи, а слуги Чорнобога кинули до казана під пародію на пісні кобзона "нє твоя ето падла страна...по піздє вся твоя біографія"
01.02.2026 15:17 Ответить
Думаю такий варіант не пропустить мінкультури раші "із-за сквєрнословія - Кобзон пишется с большой букви")
01.02.2026 15:40 Ответить
Моржи лапотные однако..
01.02.2026 13:37 Ответить
В цьому випадку доречне побажання:
01.02.2026 13:49 Ответить
добре шо не потонув перед смертю нехай полазить подумає чого йому дома не сиділося
01.02.2026 14:59 Ответить
При такому морозі довго не протягне .
01.02.2026 15:29 Ответить
 
 