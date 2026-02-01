Двое оккупантов пытались перейти реку: "Одного бронежилет потянул на дно, другой едва не утонул"

На Херсонском направлении двое российских пехотинцев решили перейти через реку и провалились под лед.

Как сообщает Цензор.НЕТ, почти сразу как рашисты начали идти, оба провалились вместе с тяжелой амуницией, которая не давала им возможности выбраться из воды.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Одного бронежилет потянул на дно, другой едва не утонул, потеряв оружие", - иронично комментируют бойцы под видео.

На последних кадрах один из военных РФ смог выбраться и начал бежать к берегу, однако холодные погодные условия не позволят оккупанту выжить.

Засняли видео с беспилотника бойцы 34-й отдельной бригады береговой обороны.

Смотрите также: Оккупант в Покровске хотел бросить мину в украинский дрон и сам себя взорвал. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 155-я бригада уничтожила дронами 10 оккупантов и 7 единиц техники в Покровске. ВИДЕО