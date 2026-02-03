РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9403 посетителя онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Константиновское направление
3 479 4

Воины 157-й бригады нашли и ликвидировали группу оккупантов в одном из ангаров Ильиновки

Пилоты 157-й отдельной механизированной бригады нанесли удар по рашистам, которые прятались в ангаре населенного пункта Ильиновка на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник ищет различные пути, чтобы проникнуть на Константиновском направлении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На кадрах украинские пилоты успешно обнаружили захватчиков в укрытии и ликвидировали их ударным беспилотником.

Смотрите также: Боец батальона "Алькатрас" 93-й ОМБр во время движения к позициям сбил вражеский дрон стрелковым огнем. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боец 156-й ОМБр с первого выстрела сбил FPV-дрон оккупантов, который преследовал автомобиль. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22760) уничтожение (9784) дроны (7055) Ильиновка (37) 157 отдельная механизированная бригада (5)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ку-ку... А я вас вижу...".
показать весь комментарий
03.02.2026 19:49 Ответить
Маслофільтр хотіли замінити "на ямі"? - але попали в яму, реальну...
показать весь комментарий
03.02.2026 19:51 Ответить
Já myslím, že to je docela dobrý hrob.
показать весь комментарий
03.02.2026 22:53 Ответить
Оператор просто майстер-шеф! Гарний фаршик приготував! Респект! Ще й чудовий пошуківець, як в лабіринті Мінотавра!
показать весь комментарий
04.02.2026 08:43 Ответить
 
 