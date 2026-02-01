Боец 156-й ОМБр с первого выстрела сбил FPV-дрон оккупантов, преследовавший автомобиль
Воин 156-й отдельной механизированной бригады стрелковым огнем мастерски сбил вражеский FPV-дрон во время движения на Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, БПЛА оккупантов преследовал автомобиль украинских защитников, однако был быстро сбит.
Боец сразу открыл огонь по вражеской цели и с первого выстрела сбил дрон.
- Также сообщалось, что боец батальона "Алькатрас" 93-й ОМБр во время движения к позициям сбил вражеский дрон стрелковым огнем.
Топ комментарии
+10 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий01.02.2026 11:41 Ответить Ссылка
+9 Oles’ Bublikov
показать весь комментарий01.02.2026 11:41 Ответить Ссылка
+4 sergey yakovenko #550599
показать весь комментарий01.02.2026 12:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бережи вас всіх Боже і Матінка Божа🙏🙏🙏
Залишилось тільки ввести в олімпійську програму.
лазеровдробовиков (не пулеметов), поставить это дело на конвейер и звездная эпоха дронов закончится когда эта система пойдет массово в войска