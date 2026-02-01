Боец 156-й ОМБр с первого выстрела сбил FPV-дрон оккупантов, преследовавший автомобиль

Воин 156-й отдельной механизированной бригады стрелковым огнем мастерски сбил вражеский FPV-дрон во время движения на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, БПЛА оккупантов преследовал автомобиль украинских защитников, однако был быстро сбит.

Боец сразу открыл огонь по вражеской цели и с первого выстрела сбил дрон.

дроны (7027) Константиновка (1987) 156 отдельная механизированная бригада (3)
Топ комментарии
Красунчик. Врятував кілька життів. Так тримати Козаче.
01.02.2026 11:41 Ответить
Красень!
01.02.2026 11:41 Ответить
Сіткостріл. На початку діяв на 4-5 метри, зараз видно, що доробили.
01.02.2026 12:40 Ответить
Красень!
01.02.2026 11:41 Ответить
Красунчик. Врятував кілька життів. Так тримати Козаче.
01.02.2026 11:41 Ответить
Сіткостріл. На початку діяв на 4-5 метри, зараз видно, що доробили.
01.02.2026 12:40 Ответить
точно!!)
01.02.2026 16:00 Ответить
Як не крути, але наші військові справжні ВОЇНИ!!
Бережи вас всіх Боже і Матінка Божа🙏🙏🙏
01.02.2026 13:38 Ответить
Це вже поширена дисципліна - стендова стрільба стоячі з автівки на ходу по грунтові дорозі.
Залишилось тільки ввести в олімпійську програму.
01.02.2026 14:07 Ответить
где-то писали у цапов у каждого арт орудия 2 чела с дробовиками в штате против дронов
01.02.2026 23:10 Ответить
це добре. Це плюс додаткові 24 є-бала до ураження гармати.
02.02.2026 02:22 Ответить
раньше насчет ихних мангалов над танками хихихихикали
03.02.2026 02:33 Ответить
с другой стороны, дрон оружие достаточно примитивное и хватит простейшего радара, соединенного с парой лазеров дробовиков (не пулеметов), поставить это дело на конвейер и звездная эпоха дронов закончится когда эта система пойдет массово в войска
03.02.2026 02:43 Ответить
голубей и ворон правда жалко
03.02.2026 02:44 Ответить
да-да, як раз у кацапських ****** вже починають збирать у виправних закладах кваліфікованих операторів тих "прастєйшіх радарав", і кожному кацапу у вєщмєшок положать по радару.
03.02.2026 02:51 Ответить
hee hee so funny
07.02.2026 22:18 Ответить
 
 