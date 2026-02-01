Боец 156-й ОМБр с первого выстрела сбил FPV-дрон оккупантов, преследовавший автомобиль

Воин 156-й отдельной механизированной бригады стрелковым огнем мастерски сбил вражеский FPV-дрон во время движения на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, БПЛА оккупантов преследовал автомобиль украинских защитников, однако был быстро сбит.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Боец сразу открыл огонь по вражеской цели и с первого выстрела сбил дрон.

Смотрите также: Пограничники подразделения "Фенікс" показали, как выглядит Константиновка. ВИДЕО

Также сообщалось, что боец батальона "Алькатрас" 93-й ОМБр во время движения к позициям сбил вражеский дрон стрелковым огнем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны-камикадзе PEGAS 28-й ОМБр уничтожили 4 наземных робота, 3 автомобиля и пушку оккупантов. ВИДЕО