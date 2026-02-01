3 595 13

Боєць 156-ї ОМБр з першого пострілу збив FPV-дрон окупантів, який переслідував автівку

Воїн 156-ї окремої механізованої бригади стрілецьким вогнем майстерно збив ворожий FPV-дрон під час руху на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, БпЛА окупантів переслідував автівку українських захисників, проте був швидко уражений.

Боєць одразу відкрив вогонь по ворожій цілі та з першого пострілу збив дрон.

Автор: 

дрони (8059) Костянтинівка (585) 156 окрема механізована бригада (3)
Топ коментарі
Красунчик. Врятував кілька життів. Так тримати Козаче.
01.02.2026 11:41 Відповісти
Красень!
01.02.2026 11:41 Відповісти
Сіткостріл. На початку діяв на 4-5 метри, зараз видно, що доробили.
01.02.2026 12:40 Відповісти
точно!!)
01.02.2026 16:00 Відповісти
Як не крути, але наші військові справжні ВОЇНИ!!
Бережи вас всіх Боже і Матінка Божа🙏🙏🙏
01.02.2026 13:38 Відповісти
Це вже поширена дисципліна - стендова стрільба стоячі з автівки на ходу по грунтові дорозі.
Залишилось тільки ввести в олімпійську програму.
01.02.2026 14:07 Відповісти
где-то писали у цапов у каждого арт орудия 2 чела с дробовиками в штате против дронов
01.02.2026 23:10 Відповісти
це добре. Це плюс додаткові 24 є-бала до ураження гармати.
02.02.2026 02:22 Відповісти
раньше насчет ихних мангалов над танками хихихихикали
03.02.2026 02:33 Відповісти
с другой стороны, дрон оружие достаточно примитивное и хватит простейшего радара, соединенного с парой лазеров дробовиков (не пулеметов), поставить это дело на конвейер и звездная эпоха дронов закончится когда эта система пойдет массово в войска
03.02.2026 02:43 Відповісти
голубей и ворон правда жалко
03.02.2026 02:44 Відповісти
да-да, як раз у кацапських ****** вже починають збирать у виправних закладах кваліфікованих операторів тих "прастєйшіх радарав", і кожному кацапу у вєщмєшок положать по радару.
03.02.2026 02:51 Відповісти
hee hee so funny
07.02.2026 22:18 Відповісти
 
 