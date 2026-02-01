Боєць 156-ї ОМБр з першого пострілу збив FPV-дрон окупантів, який переслідував автівку
Воїн 156-ї окремої механізованої бригади стрілецьким вогнем майстерно збив ворожий FPV-дрон під час руху на Костянтинівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, БпЛА окупантів переслідував автівку українських захисників, проте був швидко уражений.
Боєць одразу відкрив вогонь по ворожій цілі та з першого пострілу збив дрон.
- Також повідомлялося, що боєць батальйону "Алькатрас" 93-ї ОМБр під час руху до позицій збив ворожий дрон стрілецьким вогнем.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бережи вас всіх Боже і Матінка Божа🙏🙏🙏
Залишилось тільки ввести в олімпійську програму.
лазеровдробовиков (не пулеметов), поставить это дело на конвейер и звездная эпоха дронов закончится когда эта система пойдет массово в войска