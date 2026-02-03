5 206 10

Дрони бригади НГУ "Буревій" розірвали на частини окупанта у костюмі, схожому на пінгвіна

Пілоти Першої Президентської бригади НГУ "Буревій" уразили 13 окупантів та 3 ворожі укриття на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці під час бойових вильотів знищують ресурс окупантів та позбавляють противника маневру у смузі своєї відповідальності.

На одному з кадрів пілоти завдали удару по рашисту в маскувальному костюмі, який був схожий на пінгвіна. В результаті влучання загарбника розірвало на частини.

Також з 26 січня по 1 лютого захисники уразили:

  • особовий склад — 32 од.;
  • укриття — 10 од.;
  • FPV-дрони — 54 од.;
  • БпЛА "Молнія" — 29 од.;
  • БпЛА "КУБ" — 1 од.;
  • БпЛА КВО — 1 од.;
  • польовий склад БК — 1 од.;
  • БРЕМ — 1 од.;
  • УАЗ — 1 од.

03.02.2026 22:00 Відповісти
Прикидався місцевим пінгвіном, яким мирно випасається на українських просторах. Думав, тепер точно не звернуть уваги.
03.02.2026 21:49 Відповісти
Мамонти вимерзли... І пінгвіни теж тут не приживуться!
03.02.2026 21:51 Відповісти
А тим часом кацапня заводить техніку в Мирноград та Покровськ. Ну звісно новина про ліквідацію чергового ємєлю-довбой@ба, потужніша.
03.02.2026 21:48 Відповісти
Оте "пінгвіняче" маскування хороше тільки в непорушному стані - десь на спостережному пункті, в кущах...
03.02.2026 21:49 Відповісти
03.02.2026 21:49 Відповісти
Депінгвінизація😁
03.02.2026 23:20 Відповісти
глупый пИнгвин тело жирное в утесах... прятал...
04.02.2026 02:01 Відповісти
"...Редкая птица долетит до середины Днепра..."

Если пингвин - птица редкая, значит, до середины Днепра долететь должна!

Не долетів...
04.02.2026 09:07 Відповісти
 
 