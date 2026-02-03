Дрони бригади НГУ "Буревій" розірвали на частини окупанта у костюмі, схожому на пінгвіна
Пілоти Першої Президентської бригади НГУ "Буревій" уразили 13 окупантів та 3 ворожі укриття на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці під час бойових вильотів знищують ресурс окупантів та позбавляють противника маневру у смузі своєї відповідальності.
На одному з кадрів пілоти завдали удару по рашисту в маскувальному костюмі, який був схожий на пінгвіна. В результаті влучання загарбника розірвало на частини.
Також з 26 січня по 1 лютого захисники уразили:
- особовий склад — 32 од.;
- укриття — 10 од.;
- FPV-дрони — 54 од.;
- БпЛА "Молнія" — 29 од.;
- БпЛА "КУБ" — 1 од.;
- БпЛА КВО — 1 од.;
- польовий склад БК — 1 од.;
- БРЕМ — 1 од.;
- УАЗ — 1 од.
Если пингвин - птица редкая, значит, до середины Днепра долететь должна!
Не долетів...