Прикордонники загону "Південний форпост" знищили 3 ворожі "Шахеди" перехоплювачами "STING"
Оператори дронів 26-го прикордонного загону "Південний форпост" уразили ворожі безпілотники на кордоні країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонники півдня під час бойової роботи за допомогою перехоплювачів "STING" знищили 3 "Шахеди" рашистів.
Кадри результативної роботи українських захисників опубліковані у телеграм-каналі.
- Також повідомлялося, що у ніч на 3 лютого Третій армійський корпус збив 33 "Шахеди" в українському небі.
