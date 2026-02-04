Прикордонники підрозділу "Фенікс" уразили 4 пункти управління БпЛА ворога на Лиманському напрямку

Прикордонники підрозділу "Фенікс" завдали ударів дронами по пунктах управління БпЛА та артилерії ворога на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони системно знищують російських пілотів та їхні укриття, тим самим зменшуючи бойовий потенціал ворога у смузі своєї відповідальності.

На кадрах зокрема уражено:

  • 4 російських пунктів управління БпЛА;
  • 3 FPV-дронів;
  • 2 гармат;
  • 2 окупантів;
  • 1 укриття;
  • 1 одиниці бронетехніки;
  • 1 танка;
  • 1 наземного роботизованого комплексу (НРК).

ексголову ДПСУ випустили під заставу 10 лімонів - дрони туди не летять?
04.02.2026 19:57 Відповісти
 
 