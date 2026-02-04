Дронарі 5-ї ОШБр знищили 4 гармати та міномет окупантів
Пілоти 5-ї окремої штурмової Київської бригади під час своїх бойових вильотів знищили артилерію рашистів у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, точними ураженнями ударних дронів розтрощено на друзки щонайменше 4 гармати та один міномет.
Серед знищеної техніки противника:
- гармата Д-30;
- гармата Д-20 та М-46;
- міномет 120 мм;
- замаскована гармата.
Відео майстерних уражень українські захисники опублікували у своєму офіційному телеграм-каналі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jaroslav Tomson
показати весь коментар05.02.2026 15:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль