Дронарі 5-ї ОШБр знищили 4 гармати та міномет окупантів

Пілоти 5-ї окремої штурмової Київської бригади під час своїх бойових вильотів знищили артилерію рашистів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точними ураженнями ударних дронів розтрощено на друзки щонайменше 4 гармати та один міномет.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Серед знищеної техніки противника:

гармата Д-30;

гармата Д-20 та М-46;

міномет 120 мм;

замаскована гармата.

Відео майстерних уражень українські захисники опублікували у своєму офіційному телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники підрозділу "Фенікс" уразили 4 пункти управління БпЛА ворога на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: Січеславські десантники 25-ї бригади одним FPV-дроном знищили САУ противника у середмісті Мирнограду. ВIДЕО