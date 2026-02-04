Дронарі 5-ї ОШБр знищили 4 гармати та міномет окупантів

Пілоти 5-ї окремої штурмової Київської бригади під час своїх бойових вильотів знищили артилерію рашистів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точними ураженнями ударних дронів розтрощено на друзки щонайменше 4 гармати та один міномет.

Серед знищеної техніки противника:

  • гармата Д-30;
  • гармата Д-20 та М-46;
  • міномет 120 мм;
  • замаскована гармата.

Відео майстерних уражень українські захисники опублікували у своєму офіційному телеграм-каналі.

Слава ВСУ !!!!
