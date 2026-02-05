Покровское направление: артиллеристы 55-й ОАБр разгромили позицию РСЗО БМ-21 "Град", 4 квадроцикла, 3 легковых автомобиля, 2 "буханки". ВИДЕО

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать огневые средства и логистику врага на одном из самых горячих участков фронта. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры успешной работы операторов 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ".

На видео зафиксирована серия точных ударов по скоплению техники оккупантов, которые пытались обустроить огневые позиции.

Результаты огневого поражения:

Уничтожение РСЗО: Благодаря аэроразведке и поддержке неравнодушных граждан, которые помогают с оснащением подразделения, была поражена позиция БМ-21 "Град", которая обстреливала наши позиции.

Масштабные потери логистики: Точными попаданиями уничтожены 4 квадроцикла, 3 легковых автомобиля и 2 спецгрузовика типа "буханка", которые захватчики использовали для переброски пехоты и БК.

Ликвидация живой силы: Кроме техники, подтверждена ликвидация одного оккупанта, который находился на позиции в момент удара.

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Слаженная работа артиллерии и операторов дронов позволяет существенно подорвать наступательный потенциал врага на Покровском направлении. Каждая единица уничтоженной техники - это шаг к стабилизации линии фронта.

"Покровское направление. Красиво. Операторы 55-й ОАБр с вашей помощью поразили позицию с БМ-21 "Град", 4 квадроцикла, 3 легковых автомобиля, 2 "буханки" и кацапа. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать войско!", - комментируют результаты работы в подразделении.

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