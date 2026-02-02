Силы обороны продолжают контролировать северные части Покровска и Мирнограда, - ГВ "Схід"
Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.
Об этом говорится в сводке Группировки войск "Схід" по состоянию на вечер 2 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Покровском направлении
С начала суток подразделения Сил обороны в зоне ответственности ГВ "Схід" отразили 42 российских штурма.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 21 атаку.
Ситуация в Покровске и Мирнограде
Силы обороны продолжают контролировать северную часть Покровска. Все перемещения врага своевременно выявляются, по врагу наносится огневое поражение.
В Мирнограде украинские подразделения контролируют северную часть города. Противник усиливает давление на северную часть города, в центре Мирнограда продолжаются стрелковые бои с врагом.
Проводятся поисково-ударные действия Сил обороны, чтобы не допустить дальнейшего продвижения захватчиков.
"Украинские подразделения обеспечиваются необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. Логистическое обеспечение остается сложным. Для снабжения используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы", - говорится в сообщении.
Кроме этого, сообщается, что враг сосредоточил дополнительные резервы и пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ступочки на Краматорском направлении и Торецк на Константиновском направлении, однако успеха не имел.
