Ситуация в Мирнограде остается стабильно тяжелой, - 79-я ОДШБр

В Мирнограде и его окрестностях враг продолжает попытки инфильтрации и пытается перерезать логистические маршруты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник отдела коммуникации 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Роман Писаренко.

Российские войска продолжают атаки, применяя тактику малых штурмовых групп, пытаются найти слабые места в системе снабжения, чтобы осложнить оборону города.

Просочиться в центр города, спрятаться, закрепиться. Хотя проскальзывать пытаются именно пехотой, ведь техникой заехать не могут - десантники ведут постоянную аэроразведку, дороги заминированы - но время от времени все же рискуют прорываться на четырех колесах. Да, именно на машине пытались прорываться в последний раз.

"Хотели на большой скорости проскочить в центр города. Проскочить, где-то десантироваться из этой машины, спрятаться в каком-то подвале какой-то многоэтажки. Но у нас постоянно ведется аэроразведка, круглосуточно. И дневные дроны, и ночные дроны. У них не получилось", - рассказал начальник отделения коммуникации 79 ОДШБр.

Бои за Покровск и Мирноград

Ранее в группировке войск "Восток" сообщили, что украинские подразделения контролируют северную часть Покровска и ведут действия в городской застройке. В Мирнограде защитники удерживают оборонительные рубежи и уничтожают противника на окраинах.

