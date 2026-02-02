Ситуація в Мирнограді залишається стабільно тяжкою, - 79-та ОДШБр
У Мирнограді та на його околицях ворог продовжує спроби інфільтрації та намагається перерізати логістичні маршрути.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільного" розповів начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Роман Писаренко.
Російські війська продовжують атаки, застосовуючи тактику малих штурмових груп, намагаються знайти слабкі місця в системі постачання, щоб ускладнити оборону міста.
Просочитися до центру міста, заховатися, закріпитися. Хоч прослизати пробують саме піхотою, адже технікою заїхати не можуть - десантники ведуть постійну аеророзвідку, дороги заміновані - та час від часу все ж ризикують прориватися на чотирьох колесах. Так, саме машиною пробували прориватися востаннє.
"Хотіли на великій швидкості проскочити до центру міста. Проскочити, десь десантуватися із цієї машини, заховатися в якомусь підвалі якоїсь багатоповерхівки. Але в нас постійно ведеться аеророзвідка, цілодобово. І денні дрони, і нічні дрони. В них не вийшло", - розповів начальник відділення комунікації 79 ОДШБр.
Бої за Покровськ і Мирноград
Раніше в угрупованні військ "Схід" повідомили, що українські підрозділи контролюють північну частину Покровська та ведуть дії у міській забудові. У Мирнограді захисники утримують оборонні рубежі та знищують противника на околицях.
