Дрони 79-ї бригади ДШВ знищили автівку з 5 окупантами у центрі Мирнограду
Оператори FPV-дронів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7 корпусу ШР ДШВ знищили автівку з окупантами у центрі Мирнограду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, п'ятеро російських військових намагалися скористатися несприятливими погодними умовами та заїхати автівкою на швидкості у центр міста.
Попри негоду, українська аеророзвідка виявила пересування противника та передала координати операторам ударних FPV-дронів.
В результаті один окупант ліквідований, четверо - поранені. Транспорт - знищено.
Бійці 79-ї ОДШБр продовжують проводити пошуково-ударні дії в Мирнограді та його околицях, де оперативна ситуація залишається складною.
"Окупанти не полишають спроб накопичення в центральній частині міста, де тривають стрілецькі бої. Окрім малих піхотних груп, ворог подекуди намагається застосовувати легкі транспортні засоби для швидкого прориву вглиб населеного пункту", - додається у коментарях до відео.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль