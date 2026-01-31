Дрони 79-ї бригади ДШВ знищили автівку з 5 окупантами у центрі Мирнограду

Оператори FPV-дронів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7 корпусу ШР ДШВ знищили автівку з окупантами у центрі Мирнограду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, п'ятеро російських військових намагалися скористатися несприятливими погодними умовами та заїхати автівкою на швидкості у центр міста.

Попри негоду, українська аеророзвідка виявила пересування противника та передала координати операторам ударних FPV-дронів.

В результаті один окупант ліквідований, четверо - поранені. Транспорт - знищено.

Бійці 79-ї ОДШБр продовжують проводити пошуково-ударні дії в Мирнограді та його околицях, де оперативна ситуація залишається складною.

"Окупанти не полишають спроб накопичення в центральній частині міста, де тривають стрілецькі бої. Окрім малих піхотних груп, ворог подекуди намагається застосовувати легкі транспортні засоби для швидкого прориву вглиб населеного пункту", - додається у коментарях до відео.

