Дроны 79-й бригады ДШВ уничтожили автомобиль с 5 оккупантами в центре Мирнограда
Операторы FPV-дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7 корпуса ШР ДШВ уничтожили автомобиль с оккупантами в центре Мирнограда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пятеро российских военных пытались воспользоваться неблагоприятными погодными условиями и заехать на автомобиле на скорости в центр города.
Несмотря на непогоду, украинская аэроразведка обнаружила передвижение противника и передала координаты операторам ударных FPV-дронов.
В результате один оккупант ликвидирован, четверо - ранены. Транспорт - уничтожен.
Бойцы 79-й ОДШБр продолжают проводить поисково-ударные действия в Мирнограде и его окрестностях, где оперативная ситуация остается сложной.
"Оккупанты не оставляют попыток накопления в центральной части города, где продолжаются стрелковые бои. Кроме малых пехотных групп, враг кое-где пытается применять легкие транспортные средства для быстрого прорыва вглубь населенного пункта", - добавляется в комментариях к видео.
