За сутки на фронте - более 170 боестолкновений. Враг больше всего атаковал на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Враг продолжает атаковать позиции украинских защитников на всех направлениях фронта. За минувшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений. Многочисленные атаки россиян отбиты на 12 направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, 44 авиационных удара, сбросив 132 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 7255 дронов-камикадзе и осуществили 3339 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности:

Зализнычное, Любицкое, Воздвижевка, Барвиновка, Рождественка, Верхняя Терса, Луговское Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки противник осуществил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Старицы, Волчанска в сторону населенных пунктов Прилепка, Вильча, Графское, Волчанские Хутора и Кутьковка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Загризового и в сторону Куриловки, Песчаного и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Новосергиевки, Среднего, Дробышево и Дибровы.

На Славянском направлении наши защитники отразили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Дроновки, Платоновки, Свято-Покровского в сторону Закитного, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одно наступательное действие в районе Приволья.

На Константиновском направлении враг осуществил 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка, Степановка, Иванополье, Яблоневка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую и наступательную операцию агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Новоподгородное, Шевченко, Затишье, Мирноград, Котлино, Дачное, Филия и в сторону Белицкого, Дорожного, Новопавловки, Вольного и Сергиевки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон 79-й бригады ДШВ догнал и сбил "Молнию" оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции, в районах Вербового и Вишневого.

На Гуляйпольском направлении противник 32 раза пытался продвинуться на позиции наших защитников, в районе Гуляйполя и в сторону Староукраинки, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Зализнычного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны батальона Asgard 412-й бригады поразили колонну техники рашистов под Гуляйполем. ВИДЕО

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку в сторону Приморского.

За прошедшие сутки враг наступательных действий на Приднепровском направлении не осуществлял.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два пункта управления БПЛА и четыре пушки противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 850 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, одну боевую бронированную машину, 25 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1083 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 146 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.