FPV-дрон 79-й бригады ДШВ догнал и сбил "Молнию" оккупантов на Покровском направлении
В сети опубликовали видео, на котором украинский FPV-дрон гонится за российской "Молнией" в Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов 79-й бригады ДШВ провели мастерскую боевую работу в украинском небе и сбили вражеский БПЛА.
На последних кадрах FPV попадает в хвостовую часть вражеского беспилотника и разрывает его на части.
Дякую бійцям 79-ї за наш захист. Бог у поміч, рідненькі