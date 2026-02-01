FPV-дрон 79-ї бригади ДШВ наздогнав та збив "Молнію" окупантів на Покровському напрямку

У мережі опублікували відео, на якому український FPV-дрон женеться за російською "Молнією" на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів 79-ї бригади ДШВ провели майстерну бойову роботу в українському небі та збили ворожий БпЛА.

На останніх кадрах FPV влучає у хвостову частину ворожого безпілотника та розриває його на частини.

