Враг продвинулся вблизи Ступочек и Торецка, - DeepState
Войска РФ в настоящее время имеют новые продвижения на территории Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ступочек (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области) и Торецка (город Бахмутского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись возле Федоровки в Донецкой области и Синельниково в Харьковской области.
- Кроме того, россияне продвинулись возле Мирнограда в Донецкой области и Дорожнянки в Запорожской области.
а то как будто каждый день продвигаются уже четыре года , но как торчали возле Купянска, так и торчат по сей день..
Тот случай, когда троллинг перешел на новый уровень.
Комбат 413-го ОСБ ВСУ подполковник Роман Ковалев снял новое яркое видео в центре Купянска-Узлового, о "полном взятии" которого ранее заявил глава Генштаба РФ Герасимов.
И в этом видео комбат ВСУ Ковалев подтвердил, что российские солдаты есть в Купянске-Узловом, но только в качестве двух российских военнослужащих 153-го мотострелкового полка Алексея Снеглова и Антона Козлова, с оружием в руках перешедших на сторону ВСУ .
Эти уточнения очень не понравятся Кремлю.
https://www.facebook.com/reel/1233506388712325 (видео)
