Ворог просунувся поблизу Ступочок та Торецька, - DeepState

Війська РФ наразі мають нові просування на території Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Ступочок (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області) та Торецька (місто Бахмутського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися біля Федорівки на Донеччині та Синельникового на Харківщині.
  • Окрім того, росіяни просунулися біля Мирнограду на Донеччині та Дорожнянки на Запоріжжі.

Кожного дня десь прлсуваються. Вольдемар ау
02.02.2026 17:38 Відповісти
Надо писать, насколько конкретно метров орки продвинулись на 10 м или на 15 м :

а то как будто каждый день продвигаются уже четыре года , но как торчали возле Купянска, так и торчат по сей день..
02.02.2026 18:56 Відповісти
Вечір, шановні
02.02.2026 19:51 Відповісти
а де анонс від потужного?
03.02.2026 09:02 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZZEIF0HZzM2EaOKtyVbMWpnJ_WTuCsBHbsQh7gn2QucoIqZJO7o5Wea3gCTdIrVzA8-fMYBb5DjoeE8SzlioWwzcYx2fU6HBS93QsIlczB4odOEouPSy1ZMzq2-QXLx89QRy-pwQn8_sbCns2wQYL4AoXluBz5k5Z2i77K-cGu3cjYqjXIXfmTibnAt8mXnOksehVnbkyrwAFDaY6mBkrHS&__tn__=-UC%2CP-R Borislav Bereza
Тот случай, когда троллинг перешел на новый уровень.
Комбат 413-го ОСБ ВСУ подполковник Роман Ковалев снял новое яркое видео в центре Купянска-Узлового, о "полном взятии" которого ранее заявил глава Генштаба РФ Герасимов.

И в этом видео комбат ВСУ Ковалев подтвердил, что российские солдаты есть в Купянске-Узловом, но только в качестве двух российских военнослужащих 153-го мотострелкового полка Алексея Снеглова и Антона Козлова, с оружием в руках перешедших на сторону ВСУ .

Эти уточнения очень не понравятся Кремлю.

https://www.facebook.com/reel/1233506388712325 (видео)

https://www.facebook.com/reel/1233506388712325
03.02.2026 13:11 Відповісти
 
 