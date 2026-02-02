Сили оборони продовжують контролювати північні частини Покровська і Мирнограда, - УВ "Схід"

Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Про це йдеться у зведенні Угруповання військ "Схід" станом на вечір 2 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ситуація на Покровському напрямку

Від початку доби підрозділи Сил оборони в зоні відповідальності УВ "Схід" відбили 42 російські штурми.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку.

Ситуація у Покровську та Мирнограді

Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська. Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, по ворогу завдається вогневе ураження.

У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста. Противник посилює тиск на північну частину міста, у центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з ворогом.

Проводяться пошуково-ударні дії Сил оборони, щоб не допустити подальшого просування загарбників.

"Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Логістичне забезпечення залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, повідомляється, що ворог зосередив додаткові резерви та намагався просунутись у районах населених пунктів Ступочки на Краматорському напрямку та Торецьк на Костянтинівському напрямку, проте успіху не мав.

Дивіться також: Ворог просунувся поблизу Ступочок та Торецька, - DeepState. КАРТА