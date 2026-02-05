Покровський напрямок: артилеристи 55-ї ОАБр розгромили позицію РСЗВ БМ-21 "Град", 4 квадроцикли, 3 легкові авто, 2 "буханки". ВIДЕО

Українські захисники продовжують ефективно нищити вогневі засоби та логістику ворога на одному з найгарячіших відтинків фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри успішної роботи операторів 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

На відео зафіксовано серію точних ударів по скупченню техніки окупантів, які намагалися облаштувати вогневі позиції.

Результати вогневого ураження:

Знищення РСЗВ: Завдяки аеророзвідці та підтримці небайдужих громадян, які допомагають із оснащенням підрозділу, було уражено позицію БМ-21 "Град", що обстрілювала наші позиції.

Масштабні втрати логістики: Точними влучаннями знищено 4 квадроцикли, 3 легкові автомобілі та 2 спецвантажівки типу "буханка", які загарбники використовували для перекидання піхоти та БК.

Ліквідація живої сили: Окрім техніки, підтверджено ліквідацію одного окупанта, який перебував на позиції в момент удару.

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Злагоджена робота артилерії та операторів дронів дозволяє суттєво підірвати наступальний потенціал ворога на Покровському напрямку. Кожна одиниця знищеної техніки - це крок до стабілізації лінії фронту.

"Покровський напрямок. Красиве. Оператори 55-ї ОАБр із вашою допомогою уразили позицію з БМ-21 "Град", 4 квадроцикли, 3 легкові авто, 2 "буханки" та кацапа. Дякуємо всім, хто продовжує підтримувати військо!", - коментують результати роботи у підрозділі.

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