Новости
Нанесен ряд ударов по инфраструктуре полигона "Капустин Яр", с которого РФ запускала "Орешник"

Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" на территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Подробности

"В течение января 2026 года Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где проходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, РФ с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории.

Известно, что с полигона "Капустин Яр" РФ осуществляла пуски ракеты "Орешник" по Украине.

Что предшествовало?

  • Ранее в Генштабе ВСУ заявили, чтопоразили логистический хаб, сосредоточение живой силы, пункты управления БПЛА и средства РЭБ российских захватчиков.

Топ комментарии
+17
Сенс нагадати населенню про існування фламінго.
05.02.2026 11:42 Ответить
+9
А сенс? Не розумію.
Якщо цей "орєшнік" запускається з мобільного комплексу.
05.02.2026 11:39 Ответить
+6
Гарна новина.
05.02.2026 11:51 Ответить
05.02.2026 11:39 Ответить
- угу - якого , начебто , "не існує" ...
05.02.2026 13:47 Ответить
Секретна інформація про кількість "фламінго" - можливо, було застосовано 3 шт, а можливо і 3000 шт. Звітність різна буває.
05.02.2026 11:43 Ответить
до удару ж ракети готуються не на цьому комплексі, а стаціонарно, при чому не далеко від точки пуску
05.02.2026 11:43 Ответить
Не знаю технічних подробиць, але на місці русні я б це робив у щонайменше заглиблених бетонних ангарах, які навіть КР не проб'є.
Все-таки ЯЗ.
05.02.2026 11:50 Ответить
Ну напевно сенс у тому, шо без інфраструктури, наприклад заправщиків, твоя мобільна платформа - просто дорогий грузовик
05.02.2026 12:08 Ответить
По-моєму, ці платформи на запасі пального можуть пройти не одну сотню кілометрів. Це зроблено спеціально для того, щоб їх неможливо було знищити навіть прицільним ядерним ударом.
05.02.2026 12:12 Ответить
при визначенні цілі насамперед використовуються дані розвідки, у т.ч. об'єктивного контролю на момент удару
і не тіко нашої (розвідки мається на увазі)
05.02.2026 12:19 Ответить
Краще б по єлабузі садонули.
05.02.2026 11:42 Ответить
Головне, що фламінгами пошкодили ангари і особовий склад утік звідти
05.02.2026 11:44 Ответить
Перші з 3000 штук пішли
05.02.2026 11:47 Ответить
А коли будуть наступні 3000?
05.02.2026 12:28 Ответить
Гарна новина.
05.02.2026 11:51 Ответить
Як кажуть в Одесі: "Ложь, п*здьош і провокація!".
Комусь наказали вкинути цю бурдалигу для того, щоб показати що є оті "фламіндічі" та типу відповісти на запитання: "А де ж вони?".
Це ж як з асфальтуванням доріг - всі бачуть, що щось, якось покривається чимось чорним і вонючим, але ж ніхто не зможе сказати СКІЛЬКИ ж там справжнього асфальту, а скільки разів скажуть... "двушка полєтєла в маскву".
05.02.2026 12:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5wEoNsVOrjM Фламінго
05.02.2026 12:56 Ответить
Як СРАТЬєхі запарєбрікавия, забулькали лайном з вигрібної ями, і то не туди, і там не так, і треба було он туди….
Смерть московітам ******!!
Слава Україні!
05.02.2026 12:02 Ответить
Пиз@ьож. Zeлемінги легко перехоплюється кацапською пво с300. Вони туди не долетілиб
05.02.2026 12:04 Ответить
Я не был в Кап Яре, был там мой отец. Во первых, прочитав новость не очень понятно "заслуги" Фламингов в "потужной" перемоги, и не совсем понятно в какой из сотни ангаров сделали "дырку". Кто представляет площадь на которой расположен полигон, поймет.
05.02.2026 12:10 Ответить
Так, але орєшнік аж у трьох. Ну і ти сам себе спалив, шо ти москаль. Я тобі вірю. Ні
05.02.2026 12:14 Ответить
Не тупи! Если тему знаешь, ответь что такое предстартовая подготовка?
05.02.2026 12:16 Ответить
Уже писали переписали) Запуски ракет такого класса озвучивают, тем у кого есть такие же! Я писал на ЦН, и писал не с блогеров Ют тюба, а то чему меня научили! Херей дальше если чего то не знаешь! Иксперд!
05.02.2026 12:20 Ответить
Вернись и будем вместе "критично" мыслить! Мыслитель!
05.02.2026 12:23 Ответить
Клоун, краще б назвав список цілей, які знищили розпіарені зеленими ракети Фламінго. А то виходить, що знищили лише туалети, у яких москалі впираються.
05.02.2026 12:30 Ответить
то х..й вони тепер відбудують.. ***** витягли з петлі, опісля ударів по капустіну яру
05.02.2026 12:46 Ответить
Бул б непогано, якби FP7 (та FP9) нарешті запустили в серію. https://kyiv.news/war-air-defense/fire-point-balistyka-fp7-kodyfikatsiia/ Тут пишуть, що процес кодифікації затягується...

05.02.2026 12:49 Ответить
Відео пусків "Фламінго" по Капустиному Яру:



https://streamable.com/cdxich
05.02.2026 13:03 Ответить
Напрягает то что за пол года нет ни 1 нормального видео прилета Фламинго
05.02.2026 13:12 Ответить
Може і є. Просто не викладають поки що. Мені особисто дуже хотілося б їх побачити.
05.02.2026 13:14 Ответить
відео прильоту конкретно FP-5 і не буде, бо визначити по тєлєграмному відео, яке зроблено за декілька кілометрів, що це було саме FP-5, а не інший засіб ураження, практично неможливо. А ГШ з певних причин не буде вказувати конкретний засіб, точчність ураження, величину відхилення та інші подробиці. Кацапи про це будуть мовчати, бо розголошення такої інформації - це гарантована путівка по місцям слави льоши-бутерброда або до передмістя Покровська (залежно від статі). А у нас інфу будуть подавати дозовано, як це було два тижні тому про удар у вересні чотирьма FP-5 по підприємству "СКИФ-М" (50°33'12.6"N 36°39'01.2"E)

06.02.2026 01:00 Ответить
⚡️ Атаки на полігон Капустин Яр у грудні 2025-січні 2026 року

https://streamable.com/2qeal9

Протягом грудня-січня сили безпілотних систем активно атакували та намагалися уразити майданчики №105 та №28 на полігоні Капустин Яр, звідки росіяни запускають БРСД типу "Орєшнік".

В результаті аналізу супутникових знімків, зафіксовано влучання БпЛА у котельну майданчику №105

Координати: 48.65154907788536, 46.19293464218217

Важливо уточнити: ці кадри НЕ пов'язані з ракетним ударом «Фламінго». ТГ-канали понесли це саме в такому контексті.

Це робота БПЛА.
05.02.2026 13:07 Ответить


Також підтверджуємо допис Генштаба про влучання FP-5 «Фламінго» по інфраструктурі полігону «Капустін Яр» в Астраханській області рф в ніч з 27 на 28 січня. Зокрема, 105-го майданчику.
05.02.2026 13:09 Ответить
 
 