Нанесен ряд ударов по инфраструктуре полигона "Капустин Яр", с которого РФ запускала "Орешник"

Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" на территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В течение января 2026 года Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где проходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, РФ с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории.

Известно, что с полигона "Капустин Яр" РФ осуществляла пуски ракеты "Орешник" по Украине.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, чтопоразили логистический хаб, сосредоточение живой силы, пункты управления БПЛА и средства РЭБ российских захватчиков.

