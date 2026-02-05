Нанесен ряд ударов по инфраструктуре полигона "Капустин Яр", с которого РФ запускала "Орешник"
Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" на территории РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Подробности
"В течение января 2026 года Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где проходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, РФ с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории.
Известно, что с полигона "Капустин Яр" РФ осуществляла пуски ракеты "Орешник" по Украине.
Что предшествовало?
- Ранее в Генштабе ВСУ заявили, чтопоразили логистический хаб, сосредоточение живой силы, пункты управления БПЛА и средства РЭБ российских захватчиков.
Якщо цей "орєшнік" запускається з мобільного комплексу.
Все-таки ЯЗ.
і не тіко нашої (розвідки мається на увазі)
Комусь наказали вкинути цю бурдалигу для того, щоб показати що є оті "фламіндічі" та типу відповісти на запитання: "А де ж вони?".
Це ж як з асфальтуванням доріг - всі бачуть, що щось, якось покривається чимось чорним і вонючим, але ж ніхто не зможе сказати СКІЛЬКИ ж там справжнього асфальту, а скільки разів скажуть... "двушка полєтєла в маскву".
Протягом грудня-січня сили безпілотних систем активно атакували та намагалися уразити майданчики №105 та №28 на полігоні Капустин Яр, звідки росіяни запускають БРСД типу "Орєшнік".
В результаті аналізу супутникових знімків, зафіксовано влучання БпЛА у котельну майданчику №105
Координати: 48.65154907788536, 46.19293464218217
Важливо уточнити: ці кадри НЕ пов'язані з ракетним ударом «Фламінго». ТГ-канали понесли це саме в такому контексті.
Це робота БПЛА.
Також підтверджуємо допис Генштаба про влучання FP-5 «Фламінго» по інфраструктурі полігону «Капустін Яр» в Астраханській області рф в ніч з 27 на 28 січня. Зокрема, 105-го майданчику.