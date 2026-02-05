ВСУ отразили вражеские атаки на 11 направлениях, больше всего - на Покровском, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 133 боевых столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применил три ракеты, 96 авиационных ударов, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для ударов 7880 дронов-камикадзе и осуществил 3971 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 89 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Покровское, Великомихайловка, Мечетное Днепропетровской области;

Зеленое, Зализнычное, Чаривное, Воздвижевка, Верхняя Терса, Рождественка, Камышеваха Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки противник нанес четыре авиаудара, сбросил 11 авиабомб, осуществил 91 обстрел, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в сторону населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Графское и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло пять вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг провел шесть атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Дробышево, Новоселовка, Ставки, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 13 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Дроновки и в сторону Закитного, Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении противник осуществил две атаки в районе Васюковки.

На Константиновском направлении враг осуществил 10 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Клебан-Бык, Яблоневка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия и в направлении Вольного.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил три атаки в районах Зеленого Гая и Сосновки.

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов - в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Нового Запорожья, Зализнычного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении враг осуществил два безуспешных наступательных действия.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательные группировки врага не обнаружены.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, один пункт управления БПЛА, две пушки и реактивную систему залпового огня российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 770 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 60 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 1351 беспилотный летательный аппарат, 200 единиц автомобильной техники оккупантов.