Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 243 840 человек (+770 за сутки), 11 642 танка, 36 975 артсистем, 23 996 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 243 840 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 243 840 (+770) человек 
  • танков – 11 642 (+5) единицы
  • боевых бронированных машин – 23 996 (+4) единиц
  • артиллерийских систем – 36 975 (+60) единиц
  • РСЗО – 1 636 (+2) единиц
  • средств ПВО – 1 293 (+0) единицы
  • самолетов – 435 (+0) единиц
  • вертолетов – 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 125 094 (+1 351) единицы
  • крылатых ракет – 4 245 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
  • подводных лодрк – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 77 149 (+200) единиц
  • специальной техники – 4 062 (+0) единицы.

Потери врага за 4 февраля

Минув 4369 день москальсько-української війни.
271!! одиниця знищеної техніки та 770 чумардосів за день.
Броня норм, арта та логістика супер. БПЛА б'ють рекорди.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 243 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
05.02.2026 08:15 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
05.02.2026 08:35 Ответить
Наводить лад де, в ЦРУ? Бо вони підтверджують понад 1,2 мільйона втрат козломордих.
05.02.2026 09:56 Ответить
05.02.2026 08:15 Ответить
Морози дались взнаки ....
05.02.2026 08:17 Ответить
Логістика 👍
05.02.2026 08:34 Ответить
Бачу ,що все ж таки взялись за достовірну інформацію про втрати ворога. а не пишуть будь- що .мабуть Федоров ,все ж таки наводить лад.
05.02.2026 08:35 Ответить
Наводить лад де, в ЦРУ? Бо вони підтверджують понад 1,2 мільйона втрат козломордих.
05.02.2026 09:56 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
05.02.2026 08:35 Ответить
Чотири доби лютого 4 960 БпЛА, за весь 23-тій рік 4 865
Авто з початку року 4 731 од, за 22-гий рік 4 720 одиниць, ще по логістиці -
зима минулого року 8 594 авто, ця зима станом на сьогодні 8 566 од.
05.02.2026 09:47 Ответить
Схоже, війна переходить у площину дронів - вже котрий день м'яса меньше 1000, а дронів - більше.
05.02.2026 10:01 Ответить
Дрони не захоплюють територію. Тому війна ліліпута без піхоти немає сенсу.
05.02.2026 11:29 Ответить
М"яса менше через те що в них впав зв"язок,вони не можуть наступати,майже по всьому фронту.Якщо звязок в них не зявиться,русні пи,,зда!
05.02.2026 11:31 Ответить
Щойно те саме подумав - відключили старлінки у касапів. Схоже це ПЕРЕЛОМНИЙ момент у війні!!!
05.02.2026 11:32 Ответить
Їх на м'ясо і без старлінків можуть гнать, інша справа що "недостаючі" 300-400 чумардосів окочурюються в норах -20-25 вночі не всякий молодий здоровий організм витримає, а "гості із юга" мерзнуть при +5°C
05.02.2026 12:35 Ответить
 
 