Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 243 840 человек (+770 за сутки), 11 642 танка, 36 975 артсистем, 23 996 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 243 840 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 243 840 (+770) человек
- танков – 11 642 (+5) единицы
- боевых бронированных машин – 23 996 (+4) единиц
- артиллерийских систем – 36 975 (+60) единиц
- РСЗО – 1 636 (+2) единиц
- средств ПВО – 1 293 (+0) единицы
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 347 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 125 094 (+1 351) единицы
- крылатых ракет – 4 245 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
- подводных лодрк – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 77 149 (+200) единиц
- специальной техники – 4 062 (+0) единицы.
Топ комментарии
+25 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий05.02.2026 08:15 Ответить Ссылка
+17 tarasii smila #448870
показать весь комментарий05.02.2026 08:35 Ответить Ссылка
+6 Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий05.02.2026 09:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
271!! одиниця знищеної техніки та 770 чумардосів за день.
Броня норм, арта та логістика супер. БПЛА б'ють рекорди.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 243 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
Авто з початку року 4 731 од, за 22-гий рік 4 720 одиниць, ще по логістиці -
зима минулого року 8 594 авто, ця зима станом на сьогодні 8 566 од.