Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 243 840 человек (+770 за сутки), 11 642 танка, 36 975 артсистем, 23 996 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 243 840 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 243 840 (+770) человек

танков – 11 642 (+5) единицы

боевых бронированных машин – 23 996 (+4) единиц

артиллерийских систем – 36 975 (+60) единиц

РСЗО – 1 636 (+2) единиц

средств ПВО – 1 293 (+0) единицы

самолетов – 435 (+0) единиц

вертолетов – 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 125 094 (+1 351) единицы

крылатых ракет – 4 245 (+0) единиц

кораблей / катеров – 28 (+0) единиц

подводных лодрк – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 77 149 (+200) единиц

специальной техники – 4 062 (+0) единицы.

