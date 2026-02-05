Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 243 840 осіб (+770 за добу), 11 642 танки, 36 975 артсистем, 23 996 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 243 840 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу  – близько 1 243 840 (+770) осіб 
  • танків – 11 642 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 996 (+4) од.
  • артилерійських систем – 36 975 (+60) од.
  • РСЗВ – 1 636 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 293 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 094 (+1 351) од.
  • крилаті ракети  – 4 245 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 77 149 (+200) од.
  • спеціальна техніка – 4 062 (+0) од.

Втрати ворога за 4 лютого

+25
Минув 4369 день москальсько-української війни.
271!! одиниця знищеної техніки та 770 чумардосів за день.
Броня норм, арта та логістика супер. БПЛА б'ють рекорди.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 243 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
05.02.2026 08:15 Відповісти
05.02.2026 08:15 Відповісти
+17
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
05.02.2026 08:35 Відповісти
05.02.2026 08:35 Відповісти
+6
Наводить лад де, в ЦРУ? Бо вони підтверджують понад 1,2 мільйона втрат козломордих.
05.02.2026 09:56 Відповісти
05.02.2026 09:56 Відповісти
Коментувати
05.02.2026 08:15 Відповісти
Морози дались взнаки ....
05.02.2026 08:17 Відповісти
05.02.2026 08:17 Відповісти
Логістика 👍
05.02.2026 08:34 Відповісти
05.02.2026 08:34 Відповісти
Бачу ,що все ж таки взялись за достовірну інформацію про втрати ворога. а не пишуть будь- що .мабуть Федоров ,все ж таки наводить лад.
05.02.2026 08:35 Відповісти
05.02.2026 08:35 Відповісти
Наводить лад де, в ЦРУ? Бо вони підтверджують понад 1,2 мільйона втрат козломордих.
05.02.2026 09:56 Відповісти
05.02.2026 09:56 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
05.02.2026 08:35 Відповісти
05.02.2026 08:35 Відповісти
Чотири доби лютого 4 960 БпЛА, за весь 23-тій рік 4 865
Авто з початку року 4 731 од, за 22-гий рік 4 720 одиниць, ще по логістиці -
зима минулого року 8 594 авто, ця зима станом на сьогодні 8 566 од.
05.02.2026 09:47 Відповісти
05.02.2026 09:47 Відповісти
Схоже, війна переходить у площину дронів - вже котрий день м'яса меньше 1000, а дронів - більше.
05.02.2026 10:01 Відповісти
05.02.2026 10:01 Відповісти
Дрони не захоплюють територію. Тому війна ліліпута без піхоти немає сенсу.
05.02.2026 11:29 Відповісти
05.02.2026 11:29 Відповісти
М"яса менше через те що в них впав зв"язок,вони не можуть наступати,майже по всьому фронту.Якщо звязок в них не зявиться,русні пи,,зда!
05.02.2026 11:31 Відповісти
05.02.2026 11:31 Відповісти
Щойно те саме подумав - відключили старлінки у касапів. Схоже це ПЕРЕЛОМНИЙ момент у війні!!!
05.02.2026 11:32 Відповісти
05.02.2026 11:32 Відповісти
Їх на м'ясо і без старлінків можуть гнать, інша справа що "недостаючі" 300-400 чумардосів окочурюються в норах -20-25 вночі не всякий молодий здоровий організм витримає, а "гості із юга" мерзнуть при +5°C
05.02.2026 12:35 Відповісти
05.02.2026 12:35 Відповісти
 
 