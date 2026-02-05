Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 243 840 осіб (+770 за добу), 11 642 танки, 36 975 артсистем, 23 996 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 243 840 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 243 840 (+770) осіб
- танків – 11 642 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 996 (+4) од.
- артилерійських систем – 36 975 (+60) од.
- РСЗВ – 1 636 (+2) од.
- засоби ППО – 1 293 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 094 (+1 351) од.
- крилаті ракети – 4 245 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 149 (+200) од.
- спеціальна техніка – 4 062 (+0) од.
Топ коментарі
+25 Qq Qqq #455433
показати весь коментар05.02.2026 08:15 Відповісти Посилання
+17 tarasii smila #448870
показати весь коментар05.02.2026 08:35 Відповісти Посилання
+6 Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар05.02.2026 09:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
271!! одиниця знищеної техніки та 770 чумардосів за день.
Броня норм, арта та логістика супер. БПЛА б'ють рекорди.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 243 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
Авто з початку року 4 731 од, за 22-гий рік 4 720 одиниць, ще по логістиці -
зима минулого року 8 594 авто, ця зима станом на сьогодні 8 566 од.