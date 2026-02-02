Поражены вражеские пункты управления и склад боеприпасов на оккупированной территории, - Генштаб

В ночь на 2 февраля 2026 года подразделения Сил обороны нанесли серию результативных ударов по объектам противника на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Поражены два пункта управления противника

В частности, как отмечается, в районе Кураховки (ВОТ Донецкой области) поражены два пункта управления противника: полкового и дивизионного уровней. В том же районе зафиксировано попадание в склад боеприпасов, который обеспечивал подразделения захватчиков.

Удары по пунктам управления БПЛА

Кроме того, Силы обороны Украины последовательно наносят удары по пунктам управления БПЛА, что значительно ослабляет возможности врага. Зафиксировано поражение таких целей в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.

"Потери оккупантов уточняются. Силы обороны системно подрывают наступательный потенциал российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины!", - добавили в Генштабе.

