Поражена ремонтная база, пункты управления БПЛА и другие военные объекты войск РФ, - Генштаб
В ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по ремонтной базе
Так, на ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Розовка, поражена ремонтная база подразделения из состава инженерно-саперного полка оккупантов.
В Донецкой области, в районе города Мирноград, нанесено поражение пункту управления БПЛА врага, командно-наблюдательному пункту роты, а также сосредоточению живой силы противника.
Удар по пункту управления БПЛА на Курщине
Кроме того, вчера подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по пункту управления БПЛА противника в районе н.п. Некислица Курской области РФ.
Удар по Брянщине
Также зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы противника в районе Троебортного Брянской области РФ.
Потери оккупантов и масштабы ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных способностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - отмечают в Генштабе.
