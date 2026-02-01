Поражена ремонтная база, пункты управления БПЛА и другие военные объекты войск РФ, - Генштаб

В ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по ремонтной базе

Так, на ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Розовка, поражена ремонтная база подразделения из состава инженерно-саперного полка оккупантов.

В Донецкой области, в районе города Мирноград, нанесено поражение пункту управления БПЛА врага, командно-наблюдательному пункту роты, а также сосредоточению живой силы противника.

Удар по пункту управления БПЛА на Курщине

Кроме того, вчера подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по пункту управления БПЛА противника в районе н.п. Некислица Курской области РФ.

Удар по Брянщине

Также зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы противника в районе Троебортного Брянской области РФ.

Потери оккупантов и масштабы ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных способностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - отмечают в Генштабе.