Уражено ремонтну базу, пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти військ РФ, - Генштаб
В ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по ремонтній базі
Так, на ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Розівка, уражено ремонтну базу підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів.
У Донецькій області, в районі міста Мирноград, здійснено ураження пункту управління БпЛА ворога, командно-спостережного пункту роти, а також зосередження живої сили противника.
Удар пункту управління БпЛА на Курщині
Крім того, вчора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по пункту управління БпЛА противника в районі н.п. Нєкісліца Курської області РФ.
Удар по Брянщині
Також зафіксовано влучання по зосередженню живої сили противника в районі Троєбортного Брянської області рф.
Втрати окупантів та масштаби збитків уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - наголошують у Генштабі.
