Екіпаж "Люфт" 67-ї ОМБр за допомогою перехоплювачів "STING" уразив 6 ворожих БпЛА
Українські захисники 67-ї окремої механізованої бригади екіпажу "Люфт" показали кадри, як перехопили та збили 6 російських БпЛА у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці у боротьбі проти ворожих дронів використали перехоплювачі "STING".
Зокрема знищено:
- 4 "Шахеди"
- 1 "Гербер"
- 1 Zala Т-16
Дрон-перехоплювач "STING" здатен розвивати швидкість понад 160 км/год та підійматися на висоту близько 3 кілометрів, що робить його ефективним засобом протидії ворожим безпілотникам.
