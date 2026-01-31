Екіпаж "Люфт" 67-ї ОМБр за допомогою перехоплювачів "STING" уразив 6 ворожих БпЛА

Українські захисники 67-ї окремої механізованої бригади екіпажу "Люфт" показали кадри, як перехопили та збили 6 російських БпЛА у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці у боротьбі проти ворожих дронів використали перехоплювачі "STING".

Зокрема знищено:

4 "Шахеди"

1 "Гербер"

1 Zala Т-16

Дрон-перехоплювач "STING" здатен розвивати швидкість понад 160 км/год та підійматися на висоту близько 3 кілометрів, що робить його ефективним засобом протидії ворожим безпілотникам.

