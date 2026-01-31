Екіпаж "Люфт" 67-ї ОМБр за допомогою перехоплювачів "STING" уразив 6 ворожих БпЛА

Українські захисники 67-ї окремої механізованої бригади екіпажу "Люфт" показали кадри, як перехопили та збили 6 російських БпЛА у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці у боротьбі проти ворожих дронів використали перехоплювачі "STING".

Зокрема знищено:

  • 4 "Шахеди"
  • 1 "Гербер"
  • 1 Zala Т-16

Дрон-перехоплювач "STING" здатен розвивати швидкість понад 160 км/год та підійматися на висоту близько 3 кілометрів, що робить його ефективним засобом протидії ворожим безпілотникам.

знищення (10074) дрони (8048) 67 ОМБр (27)
це ж зенітні дрони ЗеМіндічПоінт!
31.01.2026 19:12 Відповісти
це врятовані сотні життів українців і захисників України
31.01.2026 23:17 Відповісти
 
 