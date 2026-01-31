Экипаж "Люфт" 67-й ОМБр с помощью перехватчиков "STING" поразил 6 вражеских БПЛА
Украинские защитники 67-й отдельной механизированной бригады экипажа "Люфт" показали кадры, как перехватили и сбили 6 российских БПЛА в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы в борьбе против вражеских дронов использовали перехватчики "STING".
В частности, уничтожено:
- 4 "Шахеды"
- 1 "Гербер"
- 1 Zala Т-16
Дрон-перехватчик "STING" способен развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту около 3 километров, что делает его эффективным средством противодействия вражеским беспилотникам.
