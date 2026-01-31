РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8054 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
2 739 2

Экипаж "Люфт" 67-й ОМБр с помощью перехватчиков "STING" поразил 6 вражеских БПЛА

Украинские защитники 67-й отдельной механизированной бригады экипажа "Люфт" показали кадры, как перехватили и сбили 6 российских БПЛА в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы в борьбе против вражеских дронов использовали перехватчики "STING".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В частности, уничтожено:

  • 4 "Шахеды"
  • 1 "Гербер"
  • 1 Zala Т-16

Дрон-перехватчик "STING" способен развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту около 3 километров, что делает его эффективным средством противодействия вражеским беспилотникам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боец батальона "Алькатрас" 93-й ОМБр во время движения к позициям сбил вражеский дрон стрелковым огнем. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 79-й бригады ДШВ уничтожили автомобиль с 5 оккупантами в центре Мирнограда. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (9758) дроны (7018) 67 ОМБр (27)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це ж зенітні дрони ЗеМіндічПоінт!
показать весь комментарий
31.01.2026 19:12 Ответить
це врятовані сотні життів українців і захисників України
показать весь комментарий
31.01.2026 23:17 Ответить
 
 