Экипаж "Люфт" 67-й ОМБр с помощью перехватчиков "STING" поразил 6 вражеских БПЛА

Украинские защитники 67-й отдельной механизированной бригады экипажа "Люфт" показали кадры, как перехватили и сбили 6 российских БПЛА в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы в борьбе против вражеских дронов использовали перехватчики "STING".

В частности, уничтожено:

4 "Шахеды"

1 "Гербер"

1 Zala Т-16

Дрон-перехватчик "STING" способен развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту около 3 километров, что делает его эффективным средством противодействия вражеским беспилотникам.

