Уражено ворожі пункти управління та склад боєприпасів на окупованій території, - Генштаб
У ніч на 2 лютого 2026 року підрозділи Сил оборони завдали серію результативних уражень по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Уражено два пункти управління противника
Зокрема, як зазначається, у районі Курахівки (ТОТ Донецької області), уражено два пункти управління противника: полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників.
Удари по пунктах управління БпЛА
Крім того, Сили оборони України послідовно б'ють по пунктах управління БпЛА, що значно послаблює спроможності ворога. Зафіксовано ураження таких цілей у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.
"Втрати окупантів уточнюються. Сили оборони системно підривають наступальний потенціал російських окупантів з метою припинення збройної агресії російської федерації проти України!", - додали у Генштабі.
