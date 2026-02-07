Уражено нафтобазу, пункти управління БпЛА, ремонтний підрозділ, РСЗВ та зосередження живої сили противника, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України 6-го та в ніч на 7 лютого завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога на території РФ та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Про це повідомляє повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Уражено нафтобазу

Так, за попередньою інформацією, уражено нафтобазу "Балашово" у Саратовській області РФ. Результати уточнюються.

Удари по пунктах управління БпЛА

На ТОТ Запорізької області зафіксовано ураження пункту управління БпЛА противника в районі н.п. Рівнопілля та зосередження живої сили ворога в районі Дорожнянки.

Також, в районі н.п Ялта на ТОТ Донецької області, уражено розташування ремонтного підрозділу ворога.

Вчора на ТОТ Донецької області у районі Миколаївки уражено пункт управління БпЛА противника та реактивну систему залпового вогню в районі Полтавки.

Удар по зосередженню ворога на Бєлгородщині

Крім того, у районі н.п. Дронівка Бєлгородської області РФ зафіксовано ураження зосередження живої сили ворога.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі здійснюватимуть системні заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу та логістичних можливостей російського агресора", - наголошують у Генштабі.

