Уражено ворожий склад МТЗ, район зосередження живої сили та пункт управління БпЛА, - Генштаб

уражено склад МТЗ

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Зокрема, у ніч на 8 лютого, уражено склад матеріально-технічного забезпечення підрозділу ворога в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.

Вчора у районі н.п. Красногірське (ТОТ Запорізької області) уражено район зосередження живої сили противника.

Також на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Новоекономічне, уражено пункт управління БпЛА противника.

Окрім того, за результатами попередніх уражень по Державному центральному міжвидовому полігону МО рф "Капустин Яр" Астраханської області РФ підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - додали у Генштабі.

Ну - побачимо - які будуть результати... Бо кацапи, останнім часом, навісніють - "наче з цепу зірвалися...". Бо вже зима кінчається - "а хахлы" не сдаются"... А з приходом тепла оті удари по енергетиці стануть менш значними, за актуальністю...
08.02.2026 11:07 Відповісти
Капустін яр-окозамилювання!
08.02.2026 11:28 Відповісти
Ви спільноту Цензора поіменно знаєте, що
так висловллюєтесь?
Може про себе розкажете?
На яких фронтах воювали?
09.02.2026 05:53 Відповісти
У києві світло по чотири години на добу!
Але!
Десь там вражено щось посеред степу.
*******!
08.02.2026 20:12 Відповісти
У Києві світло 1,5 - 2 години на добу. Це офіціійно .
А в багатьох і цього не має. І мало не щодня гинуть люди від ворожих прильотів.
Що вам ще б хотілося? Багато будинків без опалення, без води
Вам легше стало?
А те, що відбувається в Україні і світі кияни знають
Але до всього мають свою думку, а не сприймають усе тупо
09.02.2026 06:09 Відповісти
 
 