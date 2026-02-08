Уражено ворожий склад МТЗ, район зосередження живої сили та пункт управління БпЛА, - Генштаб
Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Зокрема, у ніч на 8 лютого, уражено склад матеріально-технічного забезпечення підрозділу ворога в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.
Удар по зосередженню живої сили
Вчора у районі н.п. Красногірське (ТОТ Запорізької області) уражено район зосередження живої сили противника.
Також на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Новоекономічне, уражено пункт управління БпЛА противника.
Деталі щодо удару по "Капустиному Яру"
Окрім того, за результатами попередніх уражень по Державному центральному міжвидовому полігону МО рф "Капустин Яр" Астраханської області РФ підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення.
"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - додали у Генштабі.
