294 боестолкновения на фронте за сутки: Силы обороны отразили 64 штурма на Покровском направлении, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 7 февраля, на фронте было зафиксировано 294 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, осуществил 74 авиационных удара, сбросил 227 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3663 дронов-камикадзе и осуществил 2778 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 117 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Орлы, Покровское Днепропетровской области; Трудовое, Новосолошино, Любицкое, Зализнычное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное, Желтая Круча, Юрковка, Барвиновка, Широкое, Долинка, Воздвижовка Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и шесть других важных целей российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1040 человек. Также наши воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, восемь артиллерийских систем, 468 беспилотных летательных аппаратов, 24 ракеты, 60 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 153 боевых столкновения на фронте: Силы обороны остановили 35 штурмов на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили 11 атак врага, противник осуществил 93 обстрела, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг 18 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах Покровки, Зеленого, Старицы, Чугуновки, Прилепки, Лимана, Волчанска, Волчанских Хуторов и в направлении Григоровки.

На Купянском направлении вчера произошло 13 вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новой Кругляковки, Шийковки и Песчаного.

Читайте также: 204 боестолкновения за сутки: самые ожесточенные бои на Покровском, Южно-Слобожанском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел 20 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Среднее, Новоселовка, Ставки, Дробышево, Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Ямполя, Закитного и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районах Миньковки, Предтечиного, Васюковки, Орехово-Василевки и в направлении Приволья.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 28 атак вблизи Плещеевки, Русина Яра, Константиновки и в сторону населенных пунктов Иванополье, Бересток, Новопавловка, Ильиновка, Степановка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Котлино, Покровск, Гришино, Муравка, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Сергиевка, Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка", - говорится в сообщении.

Читайте также: 133 боестолкновения за сутки: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на юге

Также Генштаб информирует, что на Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил шесть атак, в районах Приволья, Александрограда и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов - в районе Гуляйполя и в сторону Святопетровки, Староукраинки, Доброполья, Прилук, Зеленого, Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 11 атак противника в районах Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки, Павловки, Приморского и Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел две неудачные наступательные операции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.