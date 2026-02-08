Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 246 330 человек (+1 040 за сутки), 11 651 танк, 37 044 артсистемы, 24 010 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 246 330 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 246 330 (+1 040) человек

танков - 11 651 (+1) ед.

боевых бронированных машин - 24 010 (+1) ед.

артиллерийских систем - 37 044 (+8) ед.

РСЗО - 1 637 (+0) ед.

средства ПВО - 1 295 (+0) ед.

самолетов - 435 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 127 549 (+468) ед.

крылатые ракеты - 4 269 (+24) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 77 439 (+60) ед.

специальная техника - 4 069 (+5) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

