Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 246 330 человек (+1 040 за сутки), 11 651 танк, 37 044 артсистемы, 24 010 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 246 330 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 246 330 (+1 040) человек 
  • танков - 11 651 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин - 24 010 (+1) ед.
  • артиллерийских систем - 37 044 (+8) ед.
  • РСЗО - 1 637 (+0) ед.
  • средства ПВО - 1 295 (+0) ед.
  • самолетов - 435 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 127 549 (+468) ед.
  • крылатые ракеты - 4 269 (+24) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 77 439 (+60) ед.
  • специальная техника - 4 069 (+5) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

+12
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
08.02.2026 07:18
+10
Ну от, виявляється: щоб перти в ті кляті свої штурми запутінцям "старлінки" і нафіг непотрібні.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
08.02.2026 09:01
+8
08.02.2026 09:29
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
08.02.2026 07:18
Зазвичай, кількість поранених на війні розраховується за пропорцією 1 до 3. Тобто на одного вбитого - троє поранених, двоє з яких підлягають поверненню, один - ні.

Такий принцип використовують за умови, що поранені можуть доволі швидко отримати кваліфіковану медичну допомогу.

Однак дані, які зібрали аналітики, показали, що за останні два роки цей показник у втратах окупантів зріс до 56%.
08.02.2026 07:22
Oднією з вагомих причин є поширеність застосування безпілотників - як ударних, так і розвідувальних. З одного боку, значна кількість уражень противника завдається саме дронами: вони конкретніше уражають ціль, працюють на малі дистанції. Тому такі удари є летальнішими. З іншого боку, таке насичення поля бою ускладнює евакуацію поранених. Евакуаційні групи мусять чекати вдалого моменту, щоб евакуювати поранених. Чим довше поранений чекає на евакуацію, тим летальнішим є його поранення, пояснила дата-аналітикиня.

Також є ще кілька причин, пов'язаних з тактикою російської армії. Наприклад, тактика інфільтрації (просочування невеликими групами через лінію оборони). Через таку тактику ускладнюється евакуація поранених, оскільки їх неможливо евакуювати з території українських військ, якщо вони там отримують поранення.
08.02.2026 07:24
За словами дата-аналітикині Центру ініціатив фонду «Повернись живим», у Росії щомісяця мобілізують до 35 тисяч людей. Проте в пікові місяці 2025 року безповоротні втрати окупантів становили 21 тисячу на місяць. І це - не враховуючи поранених.

На підставі цього вона робить висновок: поки що мобілізація в Росії може компенсувати втрати, але зростання частки вбитих послаблює російську армію й не дає нарощувати угруповання, яке перебуває безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
08.02.2026 07:25
Зважаючи на те, що рашка переважно атакує, в неї ймовірно можуть виникати проблеми з евакуацією поранених та надання їм медичної допомоги, бо робити це доводиться на відкритій місцевості під вогнем. Тож треба діяти так, щоб це взагалі стало максимально неможливим, щоб, ще й враховуючи погодні умови, згадане співвідношення між 200-ми і 300-ми наближалося до 1:0.
08.02.2026 07:40
Це "застарілі" дані... Такі розрахунки були правильними, в часи ІІ Світової, та подальших війн, які велися за доктриною, дієвою в ті часи... Тоді артилерія була менш точною, і втрати ділилися приблизно порівну (стрілкотня=гармати, бомби, міни). При окопній війні втрати від артилерії ставали більшими - до 70%. Але там була велика кількість поранених... Зараз же дрони поміняли ВСЕ... Кацапські "Z-експерти", вже пишуть прямо про втрати 1до 1... Тобто, на одного вбитого, припадає один поранений. При цьому вказують, що більше половини поранених, навіть після лікування, непридатні до служби - "ампутанти"...
08.02.2026 10:04
у зимовий період це співвідношення навіть більше, бо поранені швидко помирають від переохолодження, тому що кацапи їх не виносять через ризик ще більших втрат від дронів.
08.02.2026 14:07
Я "в курсі"... поранені (особливо при масованій крововтраті), замерзають втричі швидше... Але я назвав "загальні" цифри - без врахування погодних умов...
08.02.2026 17:16
пішли нові ешелони скота
08.02.2026 08:41
Ну от, виявляється: щоб перти в ті кляті свої штурми запутінцям "старлінки" і нафіг непотрібні.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
08.02.2026 09:01
Тупо перти - взагалі нічого не потрібно, тільки наказ командира: "Вперед!". А ось, коли треба ще щось, окрім закидування м'ясом, - тут вже без зв'язку ніяк.
Тобто оті тисячі - мабуть, це і є результати м'ясних штурмів наосліп, "за родіну, за хутіна".
08.02.2026 10:21
08.02.2026 10:21
08.02.2026 09:29
Тут нізвідкись не візьмись появилась перша штука мішків за місяць.
08.02.2026 11:14
Ресурс Mash повідомояє, що рашистська "ФСБ" начебто встановила особи учасників атентату на генерал-лейтенанта Алексєєва.
Так, за цією інформацією в заступника голови "ГУ ГШ ЗС РФ" стріляв 65-річний Любомир Корба. Як стверджує джерело, рашисти затримали його в ОАЕ і вже перевезли до москви.
Спільники - 66-річний Віктор Васін затриманий в москві, а 54-річна Зінаїда Серебрицька встигла виїхати і зараз перебуває у безпечному місці.

08.02.2026 13:36
рашисти затримали його в ОАЕ і вже перевезли до москви.
==============
І яка реакція ОАЕ...це викрадення людини на території іншої держави
08.02.2026 14:58
 
 