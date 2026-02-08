Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 246 330 человек (+1 040 за сутки), 11 651 танк, 37 044 артсистемы, 24 010 ББМ
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 246 330 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 246 330 (+1 040) человек
- танков - 11 651 (+1) ед.
- боевых бронированных машин - 24 010 (+1) ед.
- артиллерийских систем - 37 044 (+8) ед.
- РСЗО - 1 637 (+0) ед.
- средства ПВО - 1 295 (+0) ед.
- самолетов - 435 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 127 549 (+468) ед.
- крылатые ракеты - 4 269 (+24) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 77 439 (+60) ед.
- специальная техника - 4 069 (+5) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такий принцип використовують за умови, що поранені можуть доволі швидко отримати кваліфіковану медичну допомогу.
Однак дані, які зібрали аналітики, показали, що за останні два роки цей показник у втратах окупантів зріс до 56%.
Також є ще кілька причин, пов'язаних з тактикою російської армії. Наприклад, тактика інфільтрації (просочування невеликими групами через лінію оборони). Через таку тактику ускладнюється евакуація поранених, оскільки їх неможливо евакуювати з території українських військ, якщо вони там отримують поранення.
На підставі цього вона робить висновок: поки що мобілізація в Росії може компенсувати втрати, але зростання частки вбитих послаблює російську армію й не дає нарощувати угруповання, яке перебуває безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Тобто оті тисячі - мабуть, це і є результати м'ясних штурмів наосліп, "за родіну, за хутіна".
Так, за цією інформацією в заступника голови "ГУ ГШ ЗС РФ" стріляв 65-річний Любомир Корба. Як стверджує джерело, рашисти затримали його в ОАЕ і вже перевезли до москви.
Спільники - 66-річний Віктор Васін затриманий в москві, а 54-річна Зінаїда Серебрицька встигла виїхати і зараз перебуває у безпечному місці.
==============
І яка реакція ОАЕ...це викрадення людини на території іншої держави