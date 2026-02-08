Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 246 330 осіб (+1 040 за добу), 11 651 танк, 37 044 артсистеми, 24 010 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 246 330 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 246 330 (+1 040) осіб
- танків - 11 651 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 24 010 (+1) од.
- артилерійських систем - 37 044 (+8) од.
- РСЗВ - 1 637 (+0) од.
- засоби ППО - 1 295 (+0) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 127 549 (+468) од.
- крилаті ракети - 4 269 (+24) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 77 439 (+60) од.
- спеціальна техніка - 4 069 (+5) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Такий принцип використовують за умови, що поранені можуть доволі швидко отримати кваліфіковану медичну допомогу.
Однак дані, які зібрали аналітики, показали, що за останні два роки цей показник у втратах окупантів зріс до 56%.
Також є ще кілька причин, пов'язаних з тактикою російської армії. Наприклад, тактика інфільтрації (просочування невеликими групами через лінію оборони). Через таку тактику ускладнюється евакуація поранених, оскільки їх неможливо евакуювати з території українських військ, якщо вони там отримують поранення.
На підставі цього вона робить висновок: поки що мобілізація в Росії може компенсувати втрати, але зростання частки вбитих послаблює російську армію й не дає нарощувати угруповання, яке перебуває безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Тобто оті тисячі - мабуть, це і є результати м'ясних штурмів наосліп, "за родіну, за хутіна".
Так, за цією інформацією в заступника голови "ГУ ГШ ЗС РФ" стріляв 65-річний Любомир Корба. Як стверджує джерело, рашисти затримали його в ОАЕ і вже перевезли до москви.
Спільники - 66-річний Віктор Васін затриманий в москві, а 54-річна Зінаїда Серебрицька встигла виїхати і зараз перебуває у безпечному місці.
==============
І яка реакція ОАЕ...це викрадення людини на території іншої держави