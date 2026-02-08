УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11834 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 755 15

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 246 330 осіб (+1 040 за добу), 11 651 танк, 37 044 артсистеми, 24 010 ББМ

знищення російської гармати

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 246 330 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 246 330 (+1 040) осіб 
  • танків - 11 651 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 24 010 (+1) од.
  • артилерійських систем - 37 044 (+8) од.
  • РСЗВ - 1 637 (+0) од.
  • засоби ППО - 1 295 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 127 549 (+468) од.
  • крилаті ракети - 4 269 (+24) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 77 439 (+60) од.
  • спеціальна техніка - 4 069 (+5) од.

Також читайте: ЗСУ ліквідували двох найманців з Кенії на Донеччині, - ГУР

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Заступник начальника ГРУ Алексєєв, якого зранку підстрелили у Москві, був учасником перемовин щодо виходу з Азовсталі, - Прокопенко. ФОТО

Автор: 

армія рф (21015) Генштаб ЗС (8344) ліквідація (4755)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
08.02.2026 07:18 Відповісти
+10
Ну от, виявляється: щоб перти в ті кляті свої штурми запутінцям "старлінки" і нафіг непотрібні.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
08.02.2026 09:01 Відповісти
+8
показати весь коментар
08.02.2026 09:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
08.02.2026 07:18 Відповісти
Зазвичай, кількість поранених на війні розраховується за пропорцією 1 до 3. Тобто на одного вбитого - троє поранених, двоє з яких підлягають поверненню, один - ні.

Такий принцип використовують за умови, що поранені можуть доволі швидко отримати кваліфіковану медичну допомогу.

Однак дані, які зібрали аналітики, показали, що за останні два роки цей показник у втратах окупантів зріс до 56%.
показати весь коментар
08.02.2026 07:22 Відповісти
Oднією з вагомих причин є поширеність застосування безпілотників - як ударних, так і розвідувальних. З одного боку, значна кількість уражень противника завдається саме дронами: вони конкретніше уражають ціль, працюють на малі дистанції. Тому такі удари є летальнішими. З іншого боку, таке насичення поля бою ускладнює евакуацію поранених. Евакуаційні групи мусять чекати вдалого моменту, щоб евакуювати поранених. Чим довше поранений чекає на евакуацію, тим летальнішим є його поранення, пояснила дата-аналітикиня.

Також є ще кілька причин, пов'язаних з тактикою російської армії. Наприклад, тактика інфільтрації (просочування невеликими групами через лінію оборони). Через таку тактику ускладнюється евакуація поранених, оскільки їх неможливо евакуювати з території українських військ, якщо вони там отримують поранення.
показати весь коментар
08.02.2026 07:24 Відповісти
За словами дата-аналітикині Центру ініціатив фонду «Повернись живим», у Росії щомісяця мобілізують до 35 тисяч людей. Проте в пікові місяці 2025 року безповоротні втрати окупантів становили 21 тисячу на місяць. І це - не враховуючи поранених.

На підставі цього вона робить висновок: поки що мобілізація в Росії може компенсувати втрати, але зростання частки вбитих послаблює російську армію й не дає нарощувати угруповання, яке перебуває безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
показати весь коментар
08.02.2026 07:25 Відповісти
Зважаючи на те, що рашка переважно атакує, в неї ймовірно можуть виникати проблеми з евакуацією поранених та надання їм медичної допомоги, бо робити це доводиться на відкритій місцевості під вогнем. Тож треба діяти так, щоб це взагалі стало максимально неможливим, щоб, ще й враховуючи погодні умови, згадане співвідношення між 200-ми і 300-ми наближалося до 1:0.
показати весь коментар
08.02.2026 07:40 Відповісти
Це "застарілі" дані... Такі розрахунки були правильними, в часи ІІ Світової, та подальших війн, які велися за доктриною, дієвою в ті часи... Тоді артилерія була менш точною, і втрати ділилися приблизно порівну (стрілкотня=гармати, бомби, міни). При окопній війні втрати від артилерії ставали більшими - до 70%. Але там була велика кількість поранених... Зараз же дрони поміняли ВСЕ... Кацапські "Z-експерти", вже пишуть прямо про втрати 1до 1... Тобто, на одного вбитого, припадає один поранений. При цьому вказують, що більше половини поранених, навіть після лікування, непридатні до служби - "ампутанти"...
показати весь коментар
08.02.2026 10:04 Відповісти
у зимовий період це співвідношення навіть більше, бо поранені швидко помирають від переохолодження, тому що кацапи їх не виносять через ризик ще більших втрат від дронів.
показати весь коментар
08.02.2026 14:07 Відповісти
Я "в курсі"... поранені (особливо при масованій крововтраті), замерзають втричі швидше... Але я назвав "загальні" цифри - без врахування погодних умов...
показати весь коментар
08.02.2026 17:16 Відповісти
пішли нові ешелони скота
показати весь коментар
08.02.2026 08:41 Відповісти
Ну от, виявляється: щоб перти в ті кляті свої штурми запутінцям "старлінки" і нафіг непотрібні.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
08.02.2026 09:01 Відповісти
Тупо перти - взагалі нічого не потрібно, тільки наказ командира: "Вперед!". А ось, коли треба ще щось, окрім закидування м'ясом, - тут вже без зв'язку ніяк.
Тобто оті тисячі - мабуть, це і є результати м'ясних штурмів наосліп, "за родіну, за хутіна".
показати весь коментар
08.02.2026 10:21 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 09:29 Відповісти
Тут нізвідкись не візьмись появилась перша штука мішків за місяць.
показати весь коментар
08.02.2026 11:14 Відповісти
Ресурс Mash повідомояє, що рашистська "ФСБ" начебто встановила особи учасників атентату на генерал-лейтенанта Алексєєва.
Так, за цією інформацією в заступника голови "ГУ ГШ ЗС РФ" стріляв 65-річний Любомир Корба. Як стверджує джерело, рашисти затримали його в ОАЕ і вже перевезли до москви.
Спільники - 66-річний Віктор Васін затриманий в москві, а 54-річна Зінаїда Серебрицька встигла виїхати і зараз перебуває у безпечному місці.

показати весь коментар
08.02.2026 13:36 Відповісти
рашисти затримали його в ОАЕ і вже перевезли до москви.
==============
І яка реакція ОАЕ...це викрадення людини на території іншої держави
показати весь коментар
08.02.2026 14:58 Відповісти
 
 