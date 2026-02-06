Заступник начальника ГРУ Алексєєв, якого зранку підстрелили у Москві, був учасником перемовин щодо виходу з Азовсталі, - Прокопенко. ФОТО

Генерал-лейтенант Володимир Алексєєв - перший заступник начальника ГРУ Генштабу РФ, якого вранці підстрелили в Москві, - у травні 2022 року був старшим представником російської сторони на перемовинах у Маріуполі під час виходу гарнізону з території заводу "Азовсталь".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командир 1 корпусу Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко.

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"Алексєєв обіцяв дотримання росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і гарантував нормальні умови утримання для наших полонених. І саме його підпис стояв під відповідним документом, підписаним тоді в Маріуполі. Також тоді ми виявили людяність і передали Алєксєєву трьох російських військовополонених, яким надавали медичну допомогу, забезпечували їжею та водою", - йдеться в повідомленні.

Втім згодом, слово офіцера, уродженця Вінниччини, зрадника своєї Батьківщини, виявилось нічого не вартим. Факти регулярних катувань полонених бійців "Азову", відсутність медичної допомоги та неналежні умови утримання неодноразово фіксувалися після виходу гарнізону з "Азовсталі".

ГУР МО повідомляло, що він є відповідальним за підготовку даних для ударів по цивільних об'єктах в Україні, а також за організацію так званого "референдуму" в Херсонській області.

"Навіть якщо цього разу Алексєєв виживе, спокійно він вже не спатиме. І одного дня справу буде доведено до кінця.

Жоден воєнний злочинець, який вбивав та катував українських військових і цивільних, руйнував українські міста, викрадав українських дітей та вчиняв інші злочини проти українського народу, ніколи не буде почуватись в безпеці. У жодній точці планети він не знайде собі прихистку та 100% гарантій безпеки. Ніколи.

Відплата знайде кожного", - зазначив Прокопенко.

Що передувало?

У Москві невідомий здійснив замах на генерал-лейтенанта армії окупантів Володимира Алексєєва. Його госпіталізували.

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