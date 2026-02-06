ЗСУ ліквідували двох найманців з Кенії на Донеччині, - ГУР

У районі Лимана на Донеччині виявлено тіла двох громадян Кенії, ліквідованих ЗСУ. Їх завербувала Росія для участі у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили ГУР МО України.

"Йдеться про Омбворі Деніса Баґаку (Ombwori Denis Bagaka), та Вахоме Сімона Ґітіту (Wahome Simon Gititu), рештки яких знайшли поблизу тіла ще одного знищеного кенійського найманця Клінтона Ньяпара Моґеси", - йдеться в повідомленні.

Завербовані на війну

За даними ГУР, усіх трьох кенійців - Баґаку, Ґітіту та Моґесу - заманили на війну Росії проти України в Катарі, де вони працювали в охоронних компаніях з хорошим стабільним доходом, але вирішили проміняти своє життя на московитські обіцянки більших і швидких грошей.

З'ясувалося, що 27 вересня 2025 року Баґака і Моґеса прибули у Росію -до пункту відбору на контрактну службу, розташованому в місті Ярославль. Ґітіту приєднався до них через місяць - 28 жовтня.

Перший бій став останнім

Баґака, Ґітіта та Моґеса потрапили у "штрафбат", чий особовий склад, відповідно до свідчень російських військовополонених, агресор використовує для бойових завдань "в один кінець".

Після короткого вишколу на "поґоново" трьох африканців відправили на Донбас - штурмувати місто Лиман.

Під час руху так званою "кіллзоною" усіх трьох найманців ліквідували Сили оборони України - перший же бій став для кенійців останнім.

