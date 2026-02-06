ВСУ ликвидировали двух наемников из Кении в Донецкой области, - ГУР
В районе Лимана в Донецкой области обнаружены тела двух граждан Кении, ликвидированных ВСУ. Их завербовала Россия для участия в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили ГУР МО Украины.
"Речь идет об Омбвори Денисе Багаке (Ombwori Denis Bagaka) и Вахоме Симоне Гитату (Wahome Simon Gititu), останки которых были найдены рядом с телом еще одного уничтоженного кенийского наемника Клинтона Ньяпара Могесы", - говорится в сообщении.
Вербованные на войну
По данным ГУР, всех троих кенийцев - Багаку, Гитату и Могесу - заманили на войну России против Украины в Катаре, где они работали в охранных компаниях с хорошим стабильным доходом, но решили променять свою жизнь на московитские обещания больших и быстрых денег.
Выяснилось, что 27 сентября 2025 года Багака и Могеса прибыли в Россию - в пункт отбора на контрактную службу, расположенный в городе Ярославль. Гитату присоединился к ним через месяц - 28 октября.
Первый бой стал последним
Багака, Гита и Могеса попали в "штрафбат", чей личный состав, согласно показаниям российских военнопленных, агрессор использует для боевых задач "в один конец".
После короткой подготовки на "погоново" трех африканцев отправили на Донбасс - штурмовать город Лиман.
Во время движения по так называемой "киллзоне" все трое наемников были ликвидированы Силами обороны Украины - первый же бой стал для кенийцев последним.
"Під час руху так званою "кіллзоною" усіх трьох найманців ліквідували Сили оборони України - перший же бій став для кенійців останнім. "
"За даними ГУР, усіх трьох кенійців - Баґаку, Ґітіту та Моґесу - заманили на війну Росії проти України в Катарі" Джерело: https://censor.net/ua
