ВСУ ликвидировали двух наемников из Кении в Донецкой области, - ГУР

В районе Лимана в Донецкой области обнаружены тела двух граждан Кении, ликвидированных ВСУ. Их завербовала Россия для участия в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили ГУР МО Украины.

"Речь идет об Омбвори Денисе Багаке (Ombwori Denis Bagaka) и Вахоме Симоне Гитату (Wahome Simon Gititu), останки которых были найдены рядом с телом еще одного уничтоженного кенийского наемника Клинтона Ньяпара Могесы", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, всех троих кенийцев - Багаку, Гитату и Могесу - заманили на войну России против Украины в Катаре, где они работали в охранных компаниях с хорошим стабильным доходом, но решили променять свою жизнь на московитские обещания больших и быстрых денег.

Выяснилось, что 27 сентября 2025 года Багака и Могеса прибыли в Россию - в пункт отбора на контрактную службу, расположенный в городе Ярославль. Гитату присоединился к ним через месяц - 28 октября.

Багака, Гита и Могеса попали в "штрафбат", чей личный состав, согласно показаниям российских военнопленных, агрессор использует для боевых задач "в один конец".

После короткой подготовки на "погоново" трех африканцев отправили на Донбасс - штурмовать город Лиман.

Во время движения по так называемой "киллзоне" все трое наемников были ликвидированы Силами обороны Украины - первый же бой стал для кенийцев последним.

це були місцеві ополчленці!
06.02.2026 14:00
06.02.2026 14:07
Потрібно підкорегувати слова до пісні, бо в статті йдеться про трьох кенійців.
"Під час руху так званою "кіллзоною" усіх трьох найманців ліквідували Сили оборони України - перший же бій став для кенійців останнім. "
"За даними ГУР, усіх трьох кенійців - Баґаку, Ґітіту та Моґесу - заманили на війну Росії проти України в Катарі" Джерело: https://censor.net/ua
показать весь комментарий
06.02.2026 14:13
Ну нє, це вже явне браконьєрство!
06.02.2026 14:36
Аж ніяк! Хлопці мають ліцензію на відстріл, так би мовити, зайвих тваринок.
06.02.2026 16:14
Одноразові кенійці, колективні номінанти премії Дарвіна.
06.02.2026 16:02
За бананами приїздили в Україну?
06.02.2026 16:10
- Крокодайл?
- Ноу сер.
06.02.2026 16:40
Там еще много-много диких обезьян... А, не, то в Бразилии, без разницы...
06.02.2026 17:08
 
 