Военные КНДР все еще воюют за Россию на Курщине и обстреливают приграничные огромады Украины, - ГУР

По состоянию на начало 2026 года контингент армии Северной Кореи продолжает участвовать в войне России против Украины на стороне Москвы.

Об этом сообщает Главное управление разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Солдаты из КНДР на Курщине

По данным ГУР, по состоянию на январь 2026 года группировка войск КНДР находится в Курской области –– и с ее территории атакует приграничные украинские громады.

Находясь под российским командованием, северокорейские солдаты бьют из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, проводят авиа- и артиллерийскую разведку и корректируют удары РСЗО, сообщает ведомство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин снимает тела своих ликвидированных соратников: "Корейцы лучше бы дохли, но х#й там, дохнем мы". ВИДЕО

Становятся военными инструкторами

Фокус на овладении беспилотными технологиями и получении опыта ведения современной войны – характерная черта и одна из ключевых целей участия армии КНДР в российско-украинской войне, отмечает ГУР.

"В рамках договоренностей Москвы и Пхеньяна регулярно осуществляется ротация военнослужащих, дислоцированных в Курской области. За все время с начала участия северокорейского контингента в войне против Украины в КНДР уже вернулись около 3000 солдат – обученных и опытных", - отмечает разведка.

Там добавили, что большинство из этих северокорейцев становятся инструкторами, чтобы передать полученные навыки ведения войны XXI века всей армии КНДР.

Читайте также: Ким Чен Ын впервые публично подтвердил участие военных КНДР в разминировании Курской области