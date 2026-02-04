Военные КНДР все еще воюют за Россию на Курщине и обстреливают приграничные огромады Украины, - ГУР
По состоянию на начало 2026 года контингент армии Северной Кореи продолжает участвовать в войне России против Украины на стороне Москвы.
Об этом сообщает Главное управление разведки, информирует Цензор.НЕТ.
Солдаты из КНДР на Курщине
По данным ГУР, по состоянию на январь 2026 года группировка войск КНДР находится в Курской области –– и с ее территории атакует приграничные украинские громады.
Находясь под российским командованием, северокорейские солдаты бьют из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, проводят авиа- и артиллерийскую разведку и корректируют удары РСЗО, сообщает ведомство.
Становятся военными инструкторами
- Фокус на овладении беспилотными технологиями и получении опыта ведения современной войны – характерная черта и одна из ключевых целей участия армии КНДР в российско-украинской войне, отмечает ГУР.
"В рамках договоренностей Москвы и Пхеньяна регулярно осуществляется ротация военнослужащих, дислоцированных в Курской области. За все время с начала участия северокорейского контингента в войне против Украины в КНДР уже вернулись около 3000 солдат – обученных и опытных", - отмечает разведка.
Там добавили, что большинство из этих северокорейцев становятся инструкторами, чтобы передать полученные навыки ведения войны XXI века всей армии КНДР.
