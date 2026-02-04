Військові КНДР все ще воюють за Росію на Курщині та обстрілюють прикордонні громади України, - ГУР
Станом на початок 2026 року контингент армії Північної Кореї продовжує брати участь у війні Росії проти України на боці Москви.
Про це повідомляє Головне управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
Солдати з КНДР на Курщині
За даними ГУР, станом на січень 2026 року угруповання військ КНДР перебуває у Курській області –– і з її території атакує прикордонні українські громади.
Перебуваючи під російським командуванням, північнокорейські солдати б'ють зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, проводять авіа- та артилерійську розвідку й коригують удари РСЗВ, розповідає відомство.
Стають військовими інструкторами
- Фокус на оволодінні безпілотними технологіями й здобуття досвіду ведення сучасної війни — характерна риса та одна з ключових цілей участі армії КНДР у російсько-українській війні, зазначає ГУР.
"У межах домовленостей Москви та Пхеньяна регулярно здійснюється ротація військовослужбовців, дислокованих у Курській області. За весь час із початку участі північнокорейського контингенту у війні проти України до КНДР вже повернулися близько 3000 солдатів – навчених і досвідчених", - наголошує розвідка.
Там додали, що більшість з цих північнокорейців стають інструкторами, щоб передати отримані вміння ведення війни XXI століття на всю армію КНДР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль