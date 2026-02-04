Військові КНДР все ще воюють за Росію на Курщині та обстрілюють прикордонні громади України, - ГУР

Станом на початок 2026 року контингент армії Північної Кореї продовжує брати участь у війні Росії проти України на боці Москви.

Про це повідомляє Головне управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Солдати з КНДР на Курщині

За даними ГУР, станом на січень 2026 року угруповання військ КНДР перебуває у Курській області –– і з її території атакує прикордонні українські громади.

Перебуваючи під російським командуванням, північнокорейські солдати б'ють зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, проводять авіа- та артилерійську розвідку й коригують удари РСЗВ, розповідає відомство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин фільмує тіла своїх ліквідованих поплічників: "Корейцы лучше бы дохли, но х#й там, дохнем мы". ВIДЕО

Стають військовими інструкторами

Фокус на оволодінні безпілотними технологіями й здобуття досвіду ведення сучасної війни — характерна риса та одна з ключових цілей участі армії КНДР у російсько-українській війні, зазначає ГУР.

"У межах домовленостей Москви та Пхеньяна регулярно здійснюється ротація військовослужбовців, дислокованих у Курській області. За весь час із початку участі північнокорейського контингенту у війні проти України до КНДР вже повернулися близько 3000 солдатів – навчених і досвідчених", - наголошує розвідка.

Там додали, що більшість з цих північнокорейців стають інструкторами, щоб передати отримані вміння ведення війни XXI століття на всю армію КНДР.

Читайте також: Кім Чен Ин уперше публічно підтвердив участь військових КНДР у розмінуванні Курської області