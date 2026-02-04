Військові КНДР все ще воюють за Росію на Курщині та обстрілюють прикордонні громади України, - ГУР

Станом на початок 2026 року контингент армії Північної Кореї продовжує брати участь у війні Росії проти України на боці Москви.

Про це повідомляє Головне управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Солдати з КНДР на Курщині

За даними ГУР, станом на січень 2026 року угруповання військ КНДР перебуває у Курській області –– і з її території атакує прикордонні українські громади.

Перебуваючи під російським командуванням, північнокорейські солдати б'ють зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, проводять авіа- та артилерійську розвідку й коригують удари РСЗВ, розповідає відомство.

Стають військовими інструкторами

  • Фокус на оволодінні безпілотними технологіями й здобуття досвіду ведення сучасної війни — характерна риса та одна з ключових цілей участі армії КНДР у російсько-українській війні, зазначає ГУР.

"У межах домовленостей Москви та Пхеньяна регулярно здійснюється ротація військовослужбовців, дислокованих у Курській області. За весь час із початку участі північнокорейського контингенту у війні проти України до КНДР вже повернулися близько 3000 солдатів – навчених і досвідчених", - наголошує розвідка.

Там додали, що більшість з цих північнокорейців стають інструкторами, щоб передати отримані вміння ведення війни XXI століття на всю армію КНДР.

Тренуються гниди на Сумській області поки в нас руки зв'язні на Донбасі і Запоріжжі.
04.02.2026 20:56 Відповісти
Так може туди пару фламінгів надіслати - щоб прикопати трохи і ротації призупинити?
04.02.2026 20:59 Відповісти
Ліпше зірку смерті. І зірка і фламінго так само нереальні.
04.02.2026 21:06 Відповісти
Не брешить. При незломному Зірка сметри реальнійша а ніж Фламінго. Значно реальнійша
04.02.2026 21:24 Відповісти
Кто реально за тебе воює та готовий помирати - той може надати реальні гарантії, про які чешет наперсточнік Вова Зеленской. Ніхто з Заходу цього робити не буде. Трамп з Рубіо конечно спробують напарити собачий пеніс у вигляді гарантій, як той пеніс за ресурси. Но всі і так знають, що ВСІ просто включают дурака.
04.02.2026 21:07 Відповісти
Крогооберт чучхе в природі це коли чучхе їсть собак а потім собаки їдять чучхе.
04.02.2026 21:25 Відповісти
Дякуйте за це зеленскому та сирскому та славнозвісній операції на курщині. А дебіли йьому підтримочку.
05.02.2026 01:06 Відповісти
 
 