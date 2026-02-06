Заместитель начальника ГРУ Алексеев, которого утром подстрелили в Москве, был участником переговоров о выходе из Азовстали, - Прокопенко

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев - первый заместитель начальника ГРУ Генштаба РФ, которого утром подстрелили в Москве, - в мае 2022 года был старшим представителем российской стороны на переговорах в Мариуполе во время выхода гарнизона с территории завода "Азовсталь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командир 1 корпуса Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко.

"Алексеев обещал соблюдение россиянами Женевской конвенции о обращении с военнопленными и гарантировал нормальные условия содержания для наших пленных. И именно его подпись стояла под соответствующим документом, подписанным тогда в Мариуполе. Также тогда мы проявили человечность и передали Алексееву трех российских военнопленных, которым оказывали медицинскую помощь, обеспечивали едой и водой", - говорится в сообщении.

Впрочем, впоследствии слово офицера, уроженца Винницкой области, предателя своей Родины, оказалось ничего не стоящим. Факты регулярных пыток пленных бойцов "Азова", отсутствие медицинской помощи и ненадлежащие условия содержания неоднократно фиксировались после выхода гарнизона из "Азовстали".

ГУР МО сообщало, что он является ответственным за подготовку данных для ударов по гражданским объектам в Украине, а также за организацию так называемого "референдума" в Херсонской области.

"Даже если на этот раз Алексеев выживет, спокойно он уже не будет спать. И однажды дело будет доведено до конца.

Ни один военный преступник, который убивал и пытал украинских военных и гражданских, разрушал украинские города, похищал украинских детей и совершал другие преступления против украинского народа, никогда не будет чувствовать себя в безопасности. Ни в одной точке планеты он не найдет себе убежища и 100% гарантий безопасности. Никогда.

Возмездие найдет каждого", - отметил Прокопенко.

Что предшествовало?

В Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта армии оккупантов Владимира Алексеева. Его госпитализировали.

