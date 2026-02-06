10 551 16

Заместитель начальника ГРУ Алексеев, которого утром подстрелили в Москве, был участником переговоров о выходе из Азовстали, - Прокопенко

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев - первый заместитель начальника ГРУ Генштаба РФ, которого утром подстрелили в Москве, - в мае 2022 года был старшим представителем российской стороны на переговорах в Мариуполе во время выхода гарнизона с территории завода "Азовсталь".

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командир 1 корпуса Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко.

"Алексеев обещал соблюдение россиянами Женевской конвенции о обращении с военнопленными и гарантировал нормальные условия содержания для наших пленных. И именно его подпись стояла под соответствующим документом, подписанным тогда в Мариуполе. Также тогда мы проявили человечность и передали Алексееву трех российских военнопленных, которым оказывали медицинскую помощь, обеспечивали едой и водой", - говорится в сообщении.

Впрочем, впоследствии слово офицера, уроженца Винницкой области, предателя своей Родины, оказалось ничего не стоящим. Факты регулярных пыток пленных бойцов "Азова", отсутствие медицинской помощи и ненадлежащие условия содержания неоднократно фиксировались после выхода гарнизона из "Азовстали".

Подстреленный генерал ГРУ Алексеев гарантировал безопасность защитникам

ГУР МО сообщало, что он является ответственным за подготовку данных для ударов по гражданским объектам в Украине, а также за организацию так называемого "референдума" в Херсонской области.

"Даже если на этот раз Алексеев выживет, спокойно он уже не будет спать. И однажды дело будет доведено до конца.

Ни один военный преступник, который убивал и пытал украинских военных и гражданских, разрушал украинские города, похищал украинских детей и совершал другие преступления против украинского народа, никогда не будет чувствовать себя в безопасности. Ни в одной точке планеты он не найдет себе убежища и 100% гарантий безопасности. Никогда.

Возмездие найдет каждого", - отметил Прокопенко.

Что предшествовало?

  • В Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта армии оккупантов Владимира Алексеева. Его госпитализировали.

Читайте також: Песков прокомментировал покушение на генерала РФ Алексеева в Москве: Путина проинформировали

армия РФ (22784) ликвидация (4366) москва (3054) покушение (1069) Азовсталь (390)
Топ комментарии
+10
"алексєєв обіцяв дотримання росіянами Женевської конвенції...."
- я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
06.02.2026 13:54 Ответить
+10
Якщо дійсно було 3 постріли в спину, то, якщо й виживе, скоріш що буде калікою. Хай він дізнається, що таке пекло, ще до того, як туди потрапить.
06.02.2026 14:01 Ответить
+8
так цей алексєєв був у складі перемовників за Азовців ,але там був і 🤡 зеленський ,який запропонував таку здачу українських Воїнів ,шоб догодити як агент фсб ,кремлю !!! ...
06.02.2026 14:24 Ответить
Невже був у броніку та іншому захисті?
06.02.2026 13:48 Ответить
Кілер з досвідом у бронік не стріляє; він стріляє у голову.
06.02.2026 16:22 Ответить
Спинний мозок у генералів путлєра має більше 32 командних "поверхів" (в залежності від посади генерала). Тому бронік вони носять саме на тілі, а не на голові. Кіллер мабуть був відповідно проінструктований, бо ціль мала особливості.
06.02.2026 17:09 Ответить
06.02.2026 13:54 Ответить
Репете сіль ву плє. Але БІЛЬШ ВДАЛО.
06.02.2026 13:57 Ответить
Якщо не здохне,значить провокація фсб. Три рази в спину...а потилиця для чого? Бракороби кацапські.
06.02.2026 13:58 Ответить
06.02.2026 14:01 Ответить
Санкція від Буданова - на жаль, поки не до кінця спрацювала.
06.02.2026 13:59 Ответить
Якщо раптом не склєє ласти, то обов*язково зробить пластичну операцію, змінить стать, стане валькою льохиною і у платті дрисне в Аргентину чи Бразілію...
06.02.2026 14:03 Ответить
Щось грушник не поділив з фсбшниками..показово припугнули
06.02.2026 14:07 Ответить
Підтримав вагнера
06.02.2026 18:33 Ответить
Наповал?
06.02.2026 14:22 Ответить
Якби ж то!
06.02.2026 14:24 Ответить
06.02.2026 14:24 Ответить
Справжній руZZкій офіцер.
06.02.2026 14:31 Ответить
Так він вже здох чи ще нє? Кого хвилює що він там робив
06.02.2026 15:28 Ответить
 
 