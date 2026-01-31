204 боестолкновения за сутки: самые ожесточенные бои на Покровском, Южно-Слобожанском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 30 января 2026 года, на фронте зафиксировано 204 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 69 авиационных ударов, сбросил 174 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6731 дрон-камикадзе и осуществил 4098 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 114 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Просяна, Гавриловка, Новоселовка Днепропетровской области; Рождественка, Барвиновка, Копани, Воздвижовка, Зализнычное, Верзня Терса, Гуляйпольское, Дорожнянка, Чаривное, Заречное Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БПЛА и два района сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 880 человек. Также враг потерял пять танков, восемь боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 694 беспилотных летательных аппарата, 58 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиаудар, применив три управляемые авиабомбы, осуществил 104 обстрела, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанские Хутора, Волчанск и в сторону Круглого, Терновой, Григоровки, Фиголовки, Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосинового.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районе Заречного, Твердохлебово и в сторону Дружелюбовки, Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного и в районе Дроновки, Ямполя и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 14 атак вблизи населенных пунктов Щербиновка, Плещиевка, Иванополье, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки и Новопавловки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Ивановки, Новоподгородного и Родинского", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил девять атак в районах Рыбно, Злагоды и в сторону Александрограда и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов - в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Доброполья, Гуляйпольского и Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Степногорска и в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел одну неудачную наступательную операцию.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

