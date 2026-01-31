204 боєзіткнення за добу: найзапекліші бої на Покровському, Південно-Слобожанському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 30 січня 2026 року, на фронті зафіксовано 204 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 69 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6731 дрон-камікадзе та здійснив 4098 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 114 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Просяна, Гаврилівка, Новоселівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верзня Терса, Гуляйпільське, Дорожнянка, Чарівне, Зарічне Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА та два райони зосередження особового складу російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 880 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 694 безпілотних літальних апарати, 58 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 104 обстріли, в тому числі вісім - з реактивних систем залпового вогню.

Також читайте: Росіяни просунулись у Малій Токмачці на Запоріжжі та поблизу двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПА

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Тернової, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулось шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує у районі Гуляйполя, 28 штурмів відбито на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районі Зарічного, Твердохлібового та у бік Дружелюбівки, Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного та в районі Дронівки, Ямполя й Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Новопідгороднього й Родинського", - йдеться у повідомленні.

Читайте: РФ планувала вийти до Одеси та завершити війну розгромом України, - Сирський

Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда й Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі Степногірська та у напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Читайте: Оборона Мирнограду поповнена додатковими силами та засобами, - УВ "Схід"