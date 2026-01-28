Росіяни просунулись у Малій Токмачці на Запоріжжі та поблизу двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські війська мають просування в Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дронівки (Бахмутський р-н, Донецька обл), Клебань-Бика (Краматорський р-н, Донецька обл) та у Малій Токмачці (Запорізька обл)", - йдеться у повідомленні.

Ворог просунувся у Малій Токмачці та на Донеччині

Що передувало

  • Раніше проєкт DeepState повідомляв, що російські війська зберігають інтенсивний тиск на позиції Сил оборони України в районі Степногірська Запорізької області.

Дронівка (26) Мала Токмачка (22) DeepState (534)
Найдивніша карта, яку викладають вже дуже давно. Мабуть у DeepState зобов'язання перед Сирським.
28.01.2026 23:55 Відповісти
Мирноград майже повністю під контролем РФ, ворог розгорнув у місті артилерію і штаби...
Про це повідомляє https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/28/8018382/ Українська правда із посиланням на неназваного офіцера, який виконує завдання на тому напрямку. Зазначається, що зараз бої точаться на півночі міста - у районі залізничного депо - а також на півночі сусіднього населеного пункту Світле.
Аналітик британського телеканалу Sky News Майкл Кларк заявив, що втрата https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-vtrata-dvoh-mist-na-donbasi-prizvede-do-krahu-shidnogo-frontu-13269630.html двох міст на Донбасі може призвести до краху східного фронту. Мова про Словʼянськ та Краматорськ Донецької області.
Похоже Донбасс полностью перейдет под контроль оккупантов. Это главное условие кремля и грёбаных трампистов для подписания мирного соглашения.((
29.01.2026 00:12 Відповісти
орки "промчали" 50 км за два роки від захоплення Авдіївки (17 лютого 2024 року) до північних районів Покровська (на сьогодні, кінець січня 2026 року).
для звичайного садового равлика добовий максимум за умови безперервного руху становить 1128-1200 метрів.
 На практиці равлики рідко долають такі великі дистанції безперервно, вони зупиняються на перекури, отже умовно равлик долає 1 км за день

отже, умовно "бойвий равлик" міг би взять Покровськ за 50 днів !!!!

Карл, за 50 днів !
садовий равлик !
орки брали Покровськ 730 днів....

а черепаха то мабуть вообше як танк Абрамс на газовій турбіні, порівнюючи з орками

29.01.2026 02:14 Відповісти
 
 