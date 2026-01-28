РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5247 посетителей онлайн
Новости Обновление карты DeepState Бои на востоке Украины Боевіе действия на Запорожье
2 273 6

Россияне продвинулись в Малой Токмачке на Запорожье и около двух населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где продвинулся враг

"Карта обновлена. Враг продвинулся около Дроновки (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), Клебань-Быка (Краматорский р-н, Донецкая обл.) и в Малой Токмачки (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении.

Враг продвинулся в Малой Токмачке и в Донецкой области

Враг продвинулся в Малой Токмачке и в Донецкой области

Враг продвинулся в Малой Токмачке и в Донецкой области

Читайте также: Ситуация вокруг Дроновки усложняется, - 81-я ОАеМБр

Что предшествовало

Ранее проект DeepState сообщал, что российские войска сохраняют интенсивное давление на позиции Сил обороны Украины в районе Степногорска Запорожской области.

Читайте также: Рашисты пытались прорваться в Новоданиловку и Малую Токмачку на Запорожье, - DeepState

Автор: 

Дроновка (26) Малая Токмачка (22) DeepState (534)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найдивніша карта, яку викладають вже дуже давно. Мабуть у DeepState зобов'язання перед Сирським.
показать весь комментарий
28.01.2026 23:55 Ответить
Мирноград майже повністю під контролем РФ, ворог розгорнув у місті артилерію і штаби...
Про це повідомляє https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/28/8018382/ Українська правда із посиланням на неназваного офіцера, який виконує завдання на тому напрямку. Зазначається, що зараз бої точаться на півночі міста - у районі залізничного депо - а також на півночі сусіднього населеного пункту Світле.
Аналітик британського телеканалу Sky News Майкл Кларк заявив, що втрата https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-vtrata-dvoh-mist-na-donbasi-prizvede-do-krahu-shidnogo-frontu-13269630.html двох міст на Донбасі може призвести до краху східного фронту. Мова про Словʼянськ та Краматорськ Донецької області.
Похоже Донбасс полностью перейдет под контроль оккупантов. Это главное условие кремля и грёбаных трампистов для подписания мирного соглашения.((
показать весь комментарий
29.01.2026 00:12 Ответить
орки "промчали" 50 км за два роки від захоплення Авдіївки (17 лютого 2024 року) до північних районів Покровська (на сьогодні, кінець січня 2026 року).
для звичайного садового равлика добовий максимум за умови безперервного руху становить 1128-1200 метрів.
 На практиці равлики рідко долають такі великі дистанції безперервно, вони зупиняються на перекури, отже умовно равлик долає 1 км за день

отже, умовно "бойвий равлик" міг би взять Покровськ за 50 днів !!!!

Карл, за 50 днів !
садовий равлик !
орки брали Покровськ 730 днів....

а черепаха то мабуть вообше як танк Абрамс на газовій турбіні, порівнюючи з орками

.
показать весь комментарий
29.01.2026 02:14 Ответить
 
 