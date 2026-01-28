Россияне продвинулись в Малой Токмачке на Запорожье и около двух населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг
"Карта обновлена. Враг продвинулся около Дроновки (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), Клебань-Быка (Краматорский р-н, Донецкая обл.) и в Малой Токмачки (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
Ранее проект DeepState сообщал, что российские войска сохраняют интенсивное давление на позиции Сил обороны Украины в районе Степногорска Запорожской области.
Про це повідомляє https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/28/8018382/ Українська правда із посиланням на неназваного офіцера, який виконує завдання на тому напрямку. Зазначається, що зараз бої точаться на півночі міста - у районі залізничного депо - а також на півночі сусіднього населеного пункту Світле.
Аналітик британського телеканалу Sky News Майкл Кларк заявив, що втрата https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-vtrata-dvoh-mist-na-donbasi-prizvede-do-krahu-shidnogo-frontu-13269630.html двох міст на Донбасі може призвести до краху східного фронту. Мова про Словʼянськ та Краматорськ Донецької області.
Похоже Донбасс полностью перейдет под контроль оккупантов. Это главное условие кремля и грёбаных трампистов для подписания мирного соглашения.((
для звичайного садового равлика добовий максимум за умови безперервного руху становить 1128-1200 метрів.
На практиці равлики рідко долають такі великі дистанції безперервно, вони зупиняються на перекури, отже умовно равлик долає 1 км за день
отже, умовно "бойвий равлик" міг би взять Покровськ за 50 днів !!!!
Карл, за 50 днів !
садовий равлик !
орки брали Покровськ 730 днів....
а черепаха то мабуть вообше як танк Абрамс на газовій турбіні, порівнюючи з орками
.