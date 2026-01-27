РФ усиливает штурмовые действия в районе Степногорска на Запорожском направлении, - DeepState

Российские войска сохраняют интенсивное давление на позиции Сил обороны Украины в районе Степногорска Запорожской области. Противник осуществляет регулярные пехотные попытки продвижения и инфильтрации, однако несет системные потери вследствие работы украинских подразделений.

Об этом пишут аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"На карте отмечены точки фиксации кацапской пехоты за последние несколько дней. Это точки обнаружения и поражения в количестве от одного пехотинца до группы из 2-4 бойцов. Можно увидеть, что враг не оставляет попыток двигаться в Степногорск, который они, по их заявлениям, давно оккупировали, а также идут постоянные попытки продвинуться через Приморское в глубь территории. Пилоты Сил Обороны ежедневно работают по противнику, пытаясь не дать ему закрепиться и накопить свою пехоту для дальнейшего продвижения", - говорится в сообщении.

Фиксируются также попытки инфильтрации в Лукьяновском и Новояковловке. В последнем до сих пор проводят зачистку, выискивая группу кацапов, которым удалось пролезть и спрятаться в селе. Однако проживут они там недолго без какой-либо поддержки.

Заявления военных РФ

Недавно начальник ГШ Московии заявил об активном наступлении на Запорожье и отметил "достижение короткой дистанции до города". Однако стоит заметить одну деталь, что "достижения" осуществляются одноразовыми штурмовыми действиями, где пехоту успешно ликвидируют украинские пилоты.

