РФ посилює штурмові дії в районі Степногірська на Запорізькому напрямку, - DeepState
Російські війська зберігають інтенсивний тиск на позиції Сил оборони України в районі Степногірська Запорізької області. Противник здійснює регулярні піхотні спроби просування та інфільтрації, однак зазнає системних втрат унаслідок роботи українських підрозділів.
Про це пишуть аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На мапі позначено точки фіксації кацапської піхоти за останні декілька днів. Це точки виявлення та ураження в кількості від одного піхотинця до групи з 2-4 бійців. Можна побачити, що ворог не полишає спроб рухатися в Степногірську, який вони вже за їх заявами давно окупували, а також йдуть постійні спроби просунутися через Приморське в глибину території. Пілоти Сил Оборони щоденно працюють по противнику, намагаючись не дати закріпитися і накопичувати свою піхоту для подальшого просування", - ідеться в повідомленні.
Фіксуються також спроби інфільтрацій в Лук'янівському та Новояковлівці. В останньому досі проводять зачистку, вишукуючи групу кацапів, яким вдалося пролізти і сховатися в селі. Однак проживуть вони там недовго без жодної підтримки.
Заяви військових РФ
Нещодавно начальник ГШ Московії заявив про активний наступ на Запоріжжя і відмітив "досягнення короткої дистанції до міста". Однак варто зауважити одну деталь, що "досягнення" здійснюються одноразовими штурмовими діями, де піхоту успішно ліквідовують українські пілоти.
